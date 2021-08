Sorteggio Champions League, le avversarie dell'Atalanta: Villarreal, Manchester United e Young Boys

L'Atalanta, che partiva dalla terza fascia, è stata inserita nel Gruppo F di Champions League insieme a Villarreal, Manchester United e Young Boys.

Sorteggio impegnativo ma non impossibile per l'Atalanta che è stata inserita nel Gruppo F di Champions League insieme al Villarreal, detentore dell'Europa League, al Manchester United e agli svizzeri dello Young Boys.

VILLARREAL

L'Atalanta ha evitato le super-potenze della prima fascia pescando comunque un avversario di tutto rispetto come il Villarreal, che era inserito tra le big grazie alla vittoria dell'Europa League. Gli spagnoli qualche settimana fa hanno perso la Supercoppa Europea contro il Chelsea solo ai calci di rigore confermandosi una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. Nelle prime due giornate di Liga invece sono arrivati altrettanti pareggi per 0-0 contro Granada ed Espanyol.

La squadra allenata da Unai Emery si è rinforzata in difesa con l'acquisto di Foyth dal Tottenham, mentre il colpo dell'ultimo calciomercato è stato sicuramente l'arrivo di Danjuma dal Bornemouth. Il modulo base utilizzato dal tecnico è il 4-4-2, a guidare la difesa c'è ancora l'ex Napoli Raul Albiol mentre la stella oltre che bomber della squadra resta Gerard Moreno, grande protagonista nella fantastica cavalcata europea della scorsa stagione.

Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra Atalanta e Villarreal, che invece ha affrontato ben venti volte una squadra italiana: il bilancio complessivo parla di 8 vittorie degli spagnoli, 5 pareggi e 7 sconfitte. L'ultima italiana a incrociare il Villarreal è stata la Roma in Europa League nel 2016/17. Il miglior risultato del Sottomarino Giallo in Champions League è la semifinale raggiunta nel 2005/06 quando il Villarreal fu eliminato dall'Arsenal.

MANCHESTER UNITED

Pesca decisamente sfortunata invece nella seconda fascia per l'Atalanta che affronterà il Manchester United. I Red Devils nella scorsa stagione hanno chiuso al secondo posto in Premier League,dietro ai cugini del City e restano una big assoluta del calcio europeo. Nelle prime due giornate del campionato 2021/22 il Manchester United ha travolto 5-1 il Leeds prima di essere fermato sul pareggio dal Southampton.

La stella della squadra allenata da Solskjaer è sicuramente Paul Pogba, ma sono tanti i campioni presenti nella rosa dello United. Il modulo base utilizzato dal tecnico è il 4-2-3-1 che gli permette di sfruttare al meglio il grande potenziale offensivo composto tra gli altri da Greenwood, Martial e Cavani. Sono stati due i grandi colpi della società inglese che sul calciomercato si è assicurata Raphael Varane dal Real Madrid e Jadon Sancho dal Borussia Dortmund.

Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra Atalanta e Manchester United ma i Red Devils hanno affrontato addirittura quarantuno volte una squadra italiana. Sono un grande classico del calcio europeo in particolare gli incroci con Juventus (14) e Milan (12).

YOUNG BOYS

L'anello debole del Gruppo F è sicuramente rappresentato dallo Young Boys, arrivato alla fase a gironi di Champions League solo dopo aver eliminato Slovan Bratislava, Cluj e Ferencvaros nel turno preliminare. Il tutto dopo aver vinto il campionato svizzero per cinque anni di fila. L'allenatore è David Wagner, nato in Germania ma in possesso della nazionalità statunitense.

Sono stati pochi i movimento di mercato dello Young Boys, il cui unico vero acquisto dell'ultima sessione è stato l'attaccante Siebatcheu dal Rennes. Il modulo base della squadra svizzera è il classico 4-4-2. Nella rosa non ci sono giocatori di particolare talento, ecco perché sembra un avversario decisamente alla portata per l'Atalanta.

I precedenti tra lo Young Boys e le squadre italiane sono dodici, con cinque vittorie degli svizzeri e sette sconfitte mentre non si è mai verifcato un pareggio. Per la società elvetica si tratta solo della seconda partecipazione alla fase a gironi di Champions League dopo quella del 2018/19, quando venne inserita nello stesso girone di Juventus, Manchester United e Valencia ma non riuscì a superare il primo turno.