Tutte le informazioni sul sorteggio del nuovo calendario di Serie A e come seguire la cerimonia in diretta tv e streaming, anche in chiaro.

Serie A 2021/2022 conquistata dal Milan a fine maggio. E 2022/2023 a cui pensare. Ad agosto, infatti, prenderà il via la nuova annata del massimo torneo italiano, con big e outsider pronte a dare battaglia ai rossoneri per conquistare il nuovo titolo. Insomma, si riapre il sipario.

Una Serie A che comincerà ad agosto e vedrà diversi turni nello stesso mese. Diversamente rispetto al passato, infatti, si giocheranno i Mondiali di Qatar 2022, che porterà il campionato ad una pausa di due mesi. Per questo motivo campionato al via prima del previsto e conseguentemente sorteggio del calendario a inizio estate.

QUANDO CI SARÀ IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO?

La Lega di Serie A non ha ancora svelato la data in cui verrà stilato il calendario del campionato 2022/2023. Considerando l'avvio del torneo a metà agosto, il sorteggio dovrebbe avvenire a inizio luglio: nel 2021 venne effettuato il 14, mentre stavolta dovrebbe avvenire circa una settimana prima.

Da definire dunque anche l'orario in cui inizierà la cerimonia e che vedrà presenti tutti i rappresentanti delle venti squadre di Serie A, desiderosi di iniziare la nuova annata.

L'articolo prosegue qui sotto

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE A

DAZN trasmetterà in diretta il sorteggio del calendario, grazie ai diritti del massimo torneo fino al 2024. Basterà accedere all'app sulle smart tv per seguirlo in tv, o in streaming su cellulare e tablet con sistemi iOS e Android. Si può accedere al servizio anche utilizzando Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox e PlayStation. DAZN si può seguire attraverso il sito ufficiale da pc e notebook.

Anche il canale Youtube della Lega di Serie A trasmetterà come di consueto in streaming in chiaro il sorteggio del calendario 2022/2023: il primo grande evento della nuova stagione.

QUALI SQUADRE GIOCANO LA SERIE A 2022/2023?

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona

Monza o Pisa

Il calendario della Serie A 2022/2023 sarà assimetrico come quello del 2021/2022. Cosa significa? Che la prima gara di ritorno, ad esempio, non sarà la stessa della prima d'andata. Da regolamento un match non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri.