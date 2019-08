Sorteggi Europa League 2019/2020: date e orari

Tutto ciò che c'è da sapere sui sorteggi dell'edizione 2019/2020 dell'UEFA Europa League.

Un cammino lungo undici mesi verso una coppa sempre più prestigiosa, vinta negli ultimi anni da squadre del calibro di , e : la UEFA 2019/2020, iniziata ufficialmente il 27 giugno 2019, vivrà il suo epilogo il 27 maggio 2020 nella finalissima in programma allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in . Tre le italiane che prendono parte alla manifestazione: , in campo sin dal secondo turno di qualificazione, e , entrambe già alla fase a gironi.

A decretare sfide e abbinamenti sarà ovviamente la sorte, con i vari sorteggi in programma durante la stagione.

QUANDO CI SARANNO I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE?

SPAREGGI : 5 agosto 2019, ore 13.30, Nyon

: 5 agosto 2019, ore 13.30, Nyon FASE A GIRONI : 30 agosto 2019, ore 13.00, Montecarlo

: 30 agosto 2019, ore 13.00, Montecarlo SEDICESIMI DI FINALE : 16 dicembre 2019, ore 13.00, Nyon

: 16 dicembre 2019, ore 13.00, Nyon OTTAVI DI FINAL E: 28 febbraio 2020, ore 13.00, Nyon

E: 28 febbraio 2020, ore 13.00, Nyon QUARTI DI FINALE : 20 marzo 2020, ore 13.00, Nyon

: 20 marzo 2020, ore 13.00, Nyon SEMIFINALI: 20 marzo 2020, ore 13.00, Nyon

COME FUNZIONANO I SORTEGGI?

Per ogni fase della competizione cambiano le modalità dei sorteggi.

SPAREGGI: doppio sorteggio, uno per il percorso Campioni, l'altro per il percorso principale. Alle 10 squadre vincitrici del terzo turno di qualificazione nel percorso Campioni di Europa League vanno ad aggiungersi le 6 squadre eliminate dal terzo turno di qualificazione nel percorso Campioni di . I club provenienti dalla Champions sono teste di serie insieme alle due squadre provenienti dal percorso Campioni di UEFA Europa League con i coefficienti più alti. Approdano alla fase a gironi le 8 vincitrici. Per quanto riguarda il percorso principale le 26 squadre qualificate dopo il terzo turno di Europa League vengono suddivise in gruppi in base al coefficiente UEFA. Ad ogni squadra viene assegnato un numero. Le palline contenenti i numeri delle teste di serie vengono inseriti in un'urna, mentre le palline delle non teste di serie (nello stesso sottogruppo di squadre) vengono inseriti in un'altra urna. Dopo aver estratto una pallina da ogni urna, le palline vengono inserite in un'urna vuota al centro e mescolate. Le squadre con i numeri corrispondenti alla prima pallina estratta giocano la gara di andata in casa contro le squadre con i numeri corrispondenti alla pallina estratta successivamente. Si qualificano le 13 squadre vincitrici.

DOVE VEDERE I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

I sorteggi di Europa League saranno trasmessi in diretta su Sky e in attraverso SkyGo. La diretta streaming sarà disponibile anche in lingua originale sul sito ufficiale dell'UEFA.