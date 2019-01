Sorriso Cagliari: Pavoletti è recuperato, con l'Empoli ci sarà

Il Cagliari potrà contare su Pavoletti nel match contro l’Empoli. L’attaccante ha smaltito il problema al ginocchio destro.

Messe alle spalle la sosta invernale e la sconfitta con l’Atalanta che ha decretato la fine dell’avventura in Coppa Italia, per il Cagliari è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul campionato.

La compagine sarda, domenica sarà impegnata alla Sardegna Arena con l’Empoli in un match che mette in palio punti importanti che possano consentire di tenere a debita distanza le zone calde della classifica e, per l’occasione, Rolando Maran potrà tornare a contare su uno dei suoi uomini di punta: Leonardo Pavoletti.

Il bomber rossoblù, che era uscito malconcio dal match di Coppa Italia con l’Atalanta, ha smaltito la contusione al ginocchio destro che l’aveva posto tra i giocatori in dubbio per la prima gara del girone di ritorno di Serie A ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo.

Un’ottima notizia ovviamente per Maran, che contro l’Empoli potrà quindi schierare in attacco Pavoletti e Joao Pedro, con il nuovo arrivato Birsa a supporto in veste di trequartista.