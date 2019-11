Smalling decisivo: per la Roma diventa S...Maldini

Goal e assist nella gara vinta contro il Brescia, la Roma celebra Smalling paragonandolo all'ex leggenda del Milan.

Non è un giovane milleniali appena sbocciato, ma di certo Chris Smalling è una delle sorprese della 2019/2020. Arrivato alla senza squilli di tromba, viste le prestazioni negative degli ultimi anni con il , il difensore inglese si è preso stabilmente la scena giallorossa.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BEND IT LIKE BECKS! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@ChrisSmalling is now the first Englishman to have scored at least twice in a Serie A season since David Beckham in 2008-09... 😉 pic.twitter.com/hySAxvm7OI — AS Roma English (@ASRomaEN) November 24, 2019

La gara contro il porta il suo marchio, visto il goal che ha sbloccato la gara e dunque l'assist per il raddoppio di Mancini. In più la torre per il terzo goal di Dzeko. Insomma, una prestazione da urlo per Smalling e l'esaltazione totale da parte della Roma e dei suoi tifosi.

Era dal 2009 che un giocatore inglese non segnava almeno due goal in Serie A: in quel caso una leggenda come Beckham, che fece parte del nelle pause di per due stagioni. L'account twitter della Roma ha preso la palla al balzo, trovando una foto dell'ex Milan insieme a Maldini.

Ed ecco dunque che la grande prestazione contro il Brescia trasforma Maldini in Smaldini, giocando sull'unione tra Smalling e lo stesso vecchio capitano del Milan, tra i difensori più forti della storia del calcio. Se non il numero uno di sempre.

Smalling è soddisfatto della prestazione contro il Brescia, convinto possa essere trampolino in vista dell' :