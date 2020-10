Slitta il rientro di Alex Sandro alla Juventus: serve un altro mese

Ci vorrà ancora un mese prima di rivedere Alex Sandro in campo. Il brasiliano si era infortunato a metà settembre: salta anche Barcellona e Lazio.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per la che, come annunciato da Pirlo nella conferenza della vigilia, dovrà fare a meno di Alex Sandro per un altro mese.

Il brasiliano in questa stagione non ha ancora giocato una partita ufficiale a causa di un infortunio muscolare subito a metà settembre che si è rivelato più serio del previsto.

Inizialmente il rientro in gruppo di Alex Sandro era stato fissato in questi giorni, ora però la data slitta di un altro mese.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

"E' in via di recupero, sta lavorando piano piano per ritrovare la forma migliore. Ha avuto un brutto infortunio ed è un po' indietro. Credo che non possa rientrare prima della sosta".

Il terzino quindi salterà almeno altre cinque partite: , e in campionato, e Ferencvaros in .

Nelle prossime settimane Pirlo sarà costretto a fare di necessità virtù alternando sulla fascia sinistra il giovane Frabotta, Chiesa ed eventualmente Bernardeschi.