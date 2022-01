Nessun rinvio e tutto come inizialmente pattuito. Dopo che negli scorsi giorni si era fatta strada l'ipotesi di un rinvio, ora è tutto chiaro: la Supercoppa Italiana non sarà spostata rispetto alla data fissata in prima battuta.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Consiglio di Lega ha deliberato che la data della partita tra Inter e Juventus, che si giocherà a San Siro, non cambierà.

Erano stati gli stessi club a proporre lo spostamento della partita, senza però incontrare il parere favorevole della Lega, la quale attraverso un comunicato aveva fatto chiarezza.

"A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega".

I club avevano avanzato la proposta a seguito della decisione del Governo di ridurre la capienza al 50%.