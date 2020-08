Siviglia-Inter, le formazioni ufficiali: Conte punta su Lautaro e Lukaku

Conte conferma la stessa formazione che ha battuto lo Shakhtar: giocano Godin e Gagliardini. Nel Siviglia l'ex rossonero Suso e Ocampos.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

E' la notte della finale di a Colonia dove l'Inter sfida il Siviglia, vero specialista della competizione. I nerazzurri sognano di tornare ad alzare la coppa al cielo ventidue anni dopo il trionfo di Parigi e dieci anni dopo la Champions conquistata a Madrid.

Antonio Conte, alla prima finale internazionale della sua carriera da allenatore, conferma la formazione che ha travolto lo Donetsk.

Davanti a capitan Handanovic difesa a tre composta da Godin, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce agiranno D'Ambrosio e Young, in mezzo al campo ancora Gagliardini con Barella e Brozovic. Panchina per Eriksen. In attacco ovviamente la coppia Lautaro-Lukaku.

Nel Siviglia la sorpresa è Luuk de Jong al centro del tridente completato dall'ex rossonero Suso e Ocampos. A centrocampo spazio all'ex della gara Ever Banega.