Sissoko si ritira a 34 anni: "Decisione difficile da prendere"

L'ex Juventus Mohamed Sissoko lascia il calcio giocato: "E' arrivato il momento di smettere, scelta difficile da prendere".

In lo ricordiamo per aver vestito la maglia della , oltre a quella di e Ternana: Mohamed Sissoko, detto 'Momo', non ha esattamente lasciato il segno nella storia bianconera, mostrando però una buona applicazione e dedizione alla causa.

Dopo l'addio a 'Madama' è iniziata una vita da giramondo che lo ha portato a giocare in e a Hong Kong, prima dell'ultima esperienza in seconda divisione francese con il Sochaux.

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Footissime' in onda su 'RMC Sport 1', Sissoko ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo a 34 anni (il prossimo 22 gennaio ne compirà 35).

🗣💬 "Si je suis là ce soir, c'est pour vous dire que c'est la fin pour moi, j'arrête ma carrière. C'est une décision vraiment difficile à prendre et à dire."



💔 À 34 ans, Momo Sissoko annonce dans le prompteur de #Footissime qu'il met un terme à sa carrière de footballeur. pic.twitter.com/O2vD7j9TTt — Footissime (@FootissimeRMC) January 13, 2020

"Se sono qui stasera è per dirvi che è arrivata la fine della mia carriera. E' una decisione davvero difficile da prendere e da dire".

Tra le altre, Sissoko ha indossato anche le maglie di , e , vincendo una , una , una Community Shield, una Supercoppa di , una Coppa UEFA e due Supercoppe europee.