Da uomo Scudetto a disoccupato di lusso: il declino di Simone Zaza

L'attaccante ex Juventus è al momento svincolato dopo gli ultimi flop in Serie A e Liga. A gennaio vicino al Genoa, ora cerca una squadra.

"Siamo gli ignoranti del goal". Sembra passata una vita quando, scherzando in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, Simone Zaza e Ciro Immobile scherzavano sulla loro intesa da attaccanti.

Quasi dieci anni dopo, i due hanno preso strade completamente differenti. Immobile è riuscito ad affermarsi alla Lazio, dopo un paio di passaggi a vuoto tra Borussia Dortmund e Siviglia, diventando uno dei centravanti italiani più prolifici di sempre.

A Zaza, le cose sono andate meno bene. Eppure c'è stato un momento in cui il classe 1991 era in grado di decidere le sorti di un campionato, facendole pendere a favore della Juventus.

Il 13 febbraio 2016, l'attaccante realizza il goal vittoria dei bianconeri allo Stadium,contro il Napoli, dando l'accelerata decisiva alla conquista del quarto dei nove Scudetti consecutivi della Juventus.

Poi qualcosa è andato per il verso sbagliato. Estremizzando, si può far risalire tutto all'errore dal dischetto contro la Germania agli Europei.

Getty

Quei passettini prima di sparare alto il rigore, metaforicamente hanno rappresentato ante-litteram il modo in cui sarebbe andata avanti la sua carriera.

Lasciata Vinovo, Zaza ha iniziato un tourbillon di cambi di maglia. Prima l'esperienza in Premier League con il West Ham, poi il tentativo di rilancio in Liga con il Valencia.

In Spagna il secondo anno sembra quello del riscatto, con 13 goal segnati in campionato. Poi l'improvvisa decisione di tornare in Italia, stavolta al Torino. Ma in maglia granata le cose non vanno.

Zaza segna poco e non offre continuità di rendimento. Al punto da non rientrare più nei piani di Ivan Juric.

Lo scorso agosto la rescissione consensuale con il Torino e la ricerca di una nuova squadra. Si fa sotto prima il Bari, poi il Genoa, ma con nessuna delle due si trova un accordo.

L'attaccante resta dunque in cerca di una nuova avventura. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento del Benevento.

Resta da capire se la destinazione risulterà gradita ad un calciatore che per un periodo è stato in grado di spostare gli equilibri della Serie A e ora fatica a trovare una squadra in B.