Shirokov perde la testa: aggredisce l'arbitro con calci e pugni

L'ex capitano della Russia Roman Shirokov ha aggredito l'arbitro che gli ha negato un calcio di rigore: ora rischia la denuncia.

Arriva dalla il bruttissimo episodio di violenza che ha visto protagonista Roman Shirokov, ex centrocampista dello San Pietroburgo ed ex capitano della nazionale della Russia.

Il giocatore russo ha preso parte a un torneo amatoriale con la squadra di 'Match ', canale tv per il quale lavora come opinionista: in occasione del quarto di finale lo stesso Shirokov ha aggredito l'arbitro che non gli aveva concesso un calcio di rigore.

Судья после Широкова. Лицо, шея, тело pic.twitter.com/qih5UlwiYG — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Con un pugno in pieno volto l'ex nazionale russo ha mandato a terra il direttore di gara, continuando poi con violenti calci mentre il malcapitato era ancora a terra. Soltanto successivamente gli altri giocatori in campo hanno placato la furia dello stesso Shirokov, che ora rischia di essere denunciato.