SHERIFF-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Sheriff-Real Madrid

: Sheriff-Real Madrid Data : 24 novembre 2021

: 24 novembre 2021 Orario : 21.00

: 21.00 Canale tv : Sky Sport, Infinity+

: Sky Sport, Infinity+ Streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

Lo Sheriff di Yuriy Vernydub ospita il Real Madrid di Carlo Ancellotti nella 5ª giornata del Gruppo D di Champions League.

I Blancos comandano la classifica del girone con 9 punti, frutto di 3 vittorie e la sconfitta nella gara di andata al Bernabeu, i moldavi invece inseguono al 3° posto a quota 6, con un cammino di 2 vittorie e 2 sconfitte nel doppio confronto contro l'Inter.

Le due formazioni si sono affrontate una sola volta in gare ufficiali, lo scorso 28 settembre al Bernabeu: la partita ha visto il successo a sorpresa dei Moldavi per 2-1 (Yakhshiboev e Thill, rete di Benzema su rigore per le merengues).

Lo Sheriff è la squadra che ha segnato più goal di testa nelle prime 4 giornate della Champions League (3) e quella che ha subito più tiri in porta di tutte (102).

Thill e Adama Traoré, autori di 2 goal ciascuno, sono i migliori marcatori dei moldavi nella competizione, mentre con 4 goal Karim Benzema, a segno consecutivamente da 3 partite nel torneo, è il bomber europeo degli spagnoli. In questa pagina tutte le informazioni su Sheriff-Real Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SHERIFF-REAL MADRID

Sheriff-Real Madrid si disputerà la sera di mercoledì 24 novembre 2021 nel palcoscenico dello Sheriff Stadion di Tiraspol. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª fra le due squadre dopo il match di Madrid, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE SHERIFF-REAL MADRID IN TV

Il confronto europeo Sheriff-Real Madrid sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora ufficializzato telecronista e seconda voce della partita.

SHERIFF-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Sheriff-Real Madrid, potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal sarà possibile seguire la sfida europea Sheriff-Real Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF-REAL MADRID

Vernydub potrebbe affidarsi ad un camaleontico 4-2-3-1. In questa ipotesi, Basit agirebbe da centravanti, con Adama Traoré, Yakhshiboev, Castañeda a sostegno sulla trequarti. In mediana tandem composto da Thill e Addo. Dietro, davanti ad Athaniadis, capitan Fernando a destra, il brasiliano Cristiano a sinistra e in mezzo la coppia centrale difensiva composta da Arboleda e Radeljic.

Ancelotti si affiderà al consueto 4-3-3 delle merengues. In attacco il tridente potrebbe vedere Asensio e Vinicius Jr. ai lati del centravanti Benzema. In mediana Modric e Kroos agiranno da mezzali ai lati del playmaker Casemiro. Fra i pali ci sarà Courtois, davanti a lui coppia centrale difensiva composta da Eder Militão e Alaba, con Carvajal e Mendy esterni bassi. Non saranno della partita gli infortunati Bale, Valverde e Ceballos.

SHERIFF (4-2-3-1): Athaniadis; Fernando, Arboleda, Radeljic, Cristiano; S. Thill, Addo; A. Traoré, Yakhshiboev, Castañeda; Basit.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.