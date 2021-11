Sheriff-Inter, le pagelle: Brozovic sale in cattedra, Vidal in versione guerriero

LE PAGELLE DI SHERIFF-INTER

SHERIFF

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Athanasiadis 6,5; Costanza 5, Arboleda 5,5, Dulanto 5, Cristiano 6; Thill 5, Addo 5 (62' Radeljic 5,5); Traoré 6, Kolovos 5 (73' Bruno 5,5), Castaneda 5; Yakhshiboev 5 (81' Julien SV).

INTER

HANDANOVIC 6 - Serata tranquilla per il capitano nerazzurro, fino al goal subito nel finale. Lo Sheriff non lo chiama praticamente mai in causa e non può nulla sulla girata di testa di Traoré.

SKRINIAR 6,5 - Attento su Castaneda, è implacabile in zona goal con il tap-in vincente del 2-0 sugli sviluppi del calcio d'angolo di Brozovic. Macchia un'ottima prestazione con la disattenzione nel finale su Traoré.

DE VRIJ 6,5 - Il baricentro basso dello Sheriff gli permette di avanzare di qualche metro e giocare da regista aggiunto in supporto a Brozovic. Il suo tocco è decisivo nel goal del raddoppio di Skriniar. (85' RANOCCHIA sv).

BASTONI 6,5 - Si spinge in avanti con continuità e crea superiorità numerica sulla sua corsia, duettando con Dimarco prima e Perisic poi.

DARMIAN 6 - Sfiora il goal alla mezz'ora con il destro in diagonale che termina largo. Non soffre praticamente mai in fase difensiva, poi resta negli spogliatoi all'intervallo per ricaricare le pile in vista del derby. (46' DUMFRIES 6 - Entra bene e ci mette la solita generosità. Segnali positivi anche in fase di copertura).

BARELLA 6,5 - Parte a destra ma è ovunque. Corre per tutti i 90 minuti con grande intensità e generosità, partecipando costantemente a entrambe le fasi senza perdere mai la lucidità.

BROZOVIC 7,5 - Il solito lavoro incredibile nelle due fasi. Detta i tempi di gioco con la solita qualità e fa da scudo alla difesa in fase di non possesso con grande aggressività. Firma un gran goal: con la finta mette a terra due avversari e destro all'angolino. La serata giusta per siglare la prima rete staginale.

VIDAL 7 - È tornato in versione guerriero. Lotta su ogni pallone e propizia la rete di Brozovic sdradicando la sfera dai piedi degli avversari prima di servirla comodamente al croato. Ogni tanto è impreciso per la foga, ma la sua presenza è fondamentale in partite come questa in cui c'è da mettere in campo il giusto mix di aggressività e tecnica.

DIMARCO 6,5 - Le sue traiettorie sui calci da fermo sono sempre insidiose e creano non pochi pericoli alla difesa avversaria. Solito motorino sulla corsia mancina. (64' PERISIC 6 - Entra col piglio giusto e partecipa al successo dei nerazzurri).

DZEKO 6 - Fallisce una buona occasione al 18' con il colpo di testa sugli sviluppi di un angolo che manda incredibilmente fuori. Poi sfiora il goal con un grande controllo che manda fuori tempo gli avversari ma trova l'opposizione di Athanasiadis. La sua presenza è importante nello sviluppo del gioco, ma a Tiraspol non riesce ad essere preciso. (81' SANCHEZ 7 - Gli bastano 15 secondi per mettere il definitivo sigillo sulla sfida. Approfitta dell'errore di un avversario e manda la palla sotto la traversa con una conclusione potente con il destro).

LAUTARO 6,5 - Ci prova in avvio con un colpo di testa che termina largo, poi colpisce il palo con il tiro da fuori al 40'. Cerca con insistenza un goal in trasferta in Champions LEague che gli manca da oltre un anno. Appuntamento rimandato (81' CORREA sv).