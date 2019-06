Lo Sheffield United sogna in grande: offerta a Ribéry

Lo Sheffield United, appena promosso in Premier League, vuole regalarsi una star: c'è l'offerta a Franck Ribéry, che non sembra però convinto.

Dopo la promozione in Premier League, dove mancava da 12 anni, lo Sheffield United vuole allestire una rosa all'altezza. E pensa anche a grandi nomi, come quello di Franck Ribéry.

Secondo quanto riportato dal 'kicker', il club inglese avrebbe presentato un'offerta all'ex . Dopo 12 anni il francese ha lasciato il club bavarese ed è svincolato.

La proposta non avrebbe però convinto Ribéry, che vuole ancora aspettare un'offerta da parte di un club più importante. Finora il suo nome è stato associato soltanto ai Sydney Wanderers allenati da un altro ex Bayern, Markus Babbel.

Il classe 1983, 36 anni compiuti ad aprile, vorrebbe però mettersi ancora in gioco ad alti livelli, ragion per cui sembra per ora escluso anche un trasferimento in .