Shakhtyor-Torino: dove vederla in tv e streaming

Lo Shakhtyor sfida il Torino nel ritorno del 3° turno preliminare di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Walter Mazzarri chiede strada ai bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk per raggiungere i playoff di , che determineranno le squadre provenienti dai preliminari qualificate per la fase a gironi.

I granata si sono imposti con un netto 5-0 nella partita di andata del Terzo turno preliminare giocata all'Olimpico Grande Torino, con doppietta del 'Gallo' Belotti e goal di Izzo, De Silvestri e Bonifazi a ipotecare il passaggio del Turno. Precedentemente avevano eliminato gli ungheresi del Debrecen (7-1 complessivo per i piemontesi fra andata e ritorno).

I bielorussi dal canto loro sono reduci da un travolgente 6-0 nel campionato locale a spese del Neman Grodno e proveranno a fare bella figura davanti ai propri tifosi. Nel precedente turno hanno superato con un doppio successo per 1-0 gli scozzesi dell'Hibernians.

La vincente del doppio confronto fra Shakhtyor e Torino sfiderà con ogni probabilità ai playoff gli inglesi del Wolverhampton, che all'andata si sono imposti per 4-0 in trasferta sugli armeni del Pyunik. In questa pagina tutte le informazioni su Shakhtyor-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

SHAKHTYOR-TORINO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Shakhtyor-Torino DATA 15 agosto 2019, 19.00 DOVE Stadio Dinamo, Minsk ARBITRO Radu Petrescu (Romania) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO SHAKHTYOR-TORINO

La partita Shakhtyor-Torino è in programma la sera del giorno di Ferragosto con fischio d'inizio alle ore 19.00 eccezionalmente nel palcoscenico dello Stadio Dinamo nella capitale bielorussa Minsk, e non a Soligorsk, città sede della squadra avversaria dei granata.

La gara di ritorno del Terzo turno preliminare di Europa League, Shakhtyor-Torino, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la gara Shakhtyor-Torino in diretta collegandosi con i loro personal computer, tablet o smartphone alla piattaforma Sky Go.

SHAKTYOR (4-2-3-1): Klimovich; Matveichik, Khadarkevich, Rybak, Antic; Selyava, Szoke; Kovalev, Ebong, Balanovich; Bakaj. All. Tashuyev

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri