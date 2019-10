Nuova panchina per Serse Cosmi: può andare al CSKA Sofia

Il CSKA Sofia pensa a Serse Cosmi per la propria panchina. Il tecnico ha lasciato il Venezia al termine della scorsa stagione.

La sua ultima esperienza è stata alla guida del e si è chiusa con il contestatissimo playout contro la , con il contenzioso relativo alla situazione del in mezzo. Ora, lasciata la panchina dei 'lagunari', per la prima volta nella sua carriera Serse Cosmi potrebbe allenare una squadra fuori dall' .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Stando infatti a quanto riporta il portale bulgaro Novsport.com, il futuro del tecnico sarebbe al Sofia, alla caccia di un sostituto di Ljupko Petrovic. A spingere per la sua candidatura sarebbe il direttore sportivo Cristiano Giaretta, che ha già lavorato con il tecnico ad nella stagione 2017/18, portando il club alla salvezza al playout.

Dopo la stagione di con il Siena nell'annata 2012/13, Cosmi ha sempre allenato in Serie B, sulle panchine di , Trapani (centrando anche il playoff per la promozione in Serie A), Ascoli e Venezia. Dallo scorso giugno è senza panchina. Il suo futuro potrebbe essere, un po' a sorpresa in Bulgaria.

Nel corso della sua carriera il tecnico ha anche guidato anche e , disputando anche competizioni europee: Coppa UEFA con gli umbri, con i friulani. Ora viaggiare per l'Europa potrebbe essere più d'attualità.