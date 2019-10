Serie B, i risultati - Rimonta del Cosenza, battuto il Cittadella

Il Cosenza vince 1-3 l'anticipo di Serie B sul campo del Cittadella, sabato tocca alla capolista Benevento che ospita il Perugia.

L'ottava giornata di Serie B è stata aperta dalla prima vittoria del che ha battuto in rimonta per 1-3 il in trasferta. Al goal realizzato in avvio di gara da Vita con una conclusione da fuori, nella ripresa ha risposto Bruccini con una doppietta prima della rete di Baez che ha chiuso i conti.

Il capolista, invece, scenderà in campo sabato pomeriggio alle ore 18 contro il , mentre il sarà impegnato domenica alle ore 15 sul campo del Pisa. Lunedì chiuderà la giornata il posticipo tra e .

SERIE B, 8ª GIORNATA

CITTADELLA-COSENZA 1-3 [2' Vita (CI), 58' e 63' rig. Bruccini, 71' Baez (CO)]

ENTELLA-TRAPANI [sabato ore 15]

JUVE STABIA-PORDENONE [sabato ore 15]

PESCARA-SPEZIA [sabato ore 15]

VENEZIA-SALERNITANA [sabato ore 15]

BENEVENTO-PERUGIA [sabato ore 18]

CHIEVO-ASCOLI [domenica ore 15]

PISA-CROTONE [domenica ore 15]

EMPOLI-CREMONESE [domenica ore 21]

FROSINONE-LIVORNO [lunedì ore 21]