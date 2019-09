Serie B, i risultati - Pari Chievo, colpo Trapani

Quattro reti in casa dello Spezia per il Trapani, mentre il Chievo non è andato oltre il pari contro il Pordenone. Benevento fermato dall'Entella.

Sesta giornata di Serie B senza particolari sorprese quella che sta andando in scena nel weekend: dopo la facile vittoria dell' e il successo esterno del sul campo del nel match di venerdì, il non è riuscito a superare il Pordenone per avvicinare le posizioni di testa.

La formazione clivense, infatti, non è andata oltre il pareggio contro il Pordenone, costretta tra l'altro a recuperare il goal subito dopo dieci minuti: altro punto importante per gli ospiti. Pari Chievo nonostante una doppia superiorità numerica per oltre mezzora, visti i due rossi per doppia ammonizione subiti dai neroverdi tra il 51' e il 58'.

Non si fanno male nemmeno ed Entella, con i campani che perdono una grossa occasione per agganciare l'Empoli.

Successo di platino per il Trapani, che prova a scappare dalla zona calda rifilando quattro reti ad uno sorpassato in classifica dai siciliani e decisamente in crisi: grande protagonista Pettinari, ma ottima prova per tutta la formazione di Baldini.

SERIE B, 6ª GIORNATA

PESCARA-CROTONE 0-3 (giocata venerdì) [17' e 56' Benali, 87' Crociata]

FROSINONE-COSENZA 1-1 [24' Ciano rig. (F), 50' Carretta (C)]

JUVE STABIA-CITTADELLA 0-1 [64' Diaw]

VENEZIA-PISA 1-1 [32' Lisi (P), 39' Pinato aut. (V)]

EMPOLI-PERUGIA 3-0 [10' Frattesi, 13' e 87' Mancuso]

CHIEVO-PORDENONE 1-1 [10' Strizzolo (P), 54' Djordjevic (C)]

BENEVENTO-ENTELLA 1-1 [20' Kragl (B), 82' Sernicola (V)]

SPEZIA-TRAPANI 2-4 [19' N'Zola (T), 34' Luperini (T), 39' Ragusa (S), 41' e 60' Pettinari (T), 74' Bartolomei (S)]

LIVORNO-SALERNITANA domenica ore 21

CREMONESE-ASCOLI lunedì ore 21