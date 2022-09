Il campionato di Serie B giunge alla quinta giornata: nell’anticipo successo interno del Palermo contro il Genoa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La quinta giornata del campionato di Serie B si è aperta ufficialmente con la sfida che ha visto protagoniste Palermo e Genoa nell’anticipo giocato al Renzo Barbera.

Ad imporsi, al termine di una gara che ha regalato emozioni, è stata la compagine rosanero che ha sbloccato il risultato al 49’ quando Brunori, approfittando degli spazi lasciati da una difesa rossoblù non ben posizionata, e di un intervento in copertura tutt’altro che perfetto di Bani, si è trovato servito su in piatto d’argento in area di rigore, il pallone che ha poi messo di sinistro alle spalle di Martinez per l'1-0.

Sotto di un goal, il Genoa ha provato a reagire ed è anche andato in un paio di circostanze ad un passo dal pareggio, ma ha trovato sulla sua strada un Pigliacelli super in almeno un paio di circostanze.

In virtù di questa vittoria, il Palermo sale a quota 7 in classifica, mentre il Genoa, al primo ko in campionato, resta fermo a quota 8.

SERIE B, RISULTATI 5ª GIORNATA - CLASSIFICA

PALERMO-GENOA 1-0 [49' Brunori]

BENEVENTO-CAGLIARI sabato ore 14

FROSINONE-CITTADELLA sabato ore 14

COMO-SUDTIROL sabato ore 14

COSENZA-BARI sabato ore 14

MODENA-BRESCIA sabato ore 14

PARMA-TERNANA sabato ore 14

PISA-REGGINA sabato ore 14

PERUGIA-ASCOLI sabato ore 16:15

SPAL-VENEZIA domenica ore 16:15