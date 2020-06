Serie B, le partite del weekend: dove vederle in tv e streaming

29ª giornata di Serie B: dove vedere in tv e streaming Cremonese-Benevento, Spezia-Empoli e tutte le altre partite.

Anche la Serie B torna in campo dopo la pausa forzata dall'emergenza sanitaria: si parte con il recupero della 25esima giornata tra e , rinviata subito dopo il diffondersi della pandemia.

I marchigiani devono risollevare un trend negativo di risultati e con un risultato positivo potrebbero allontanarsi dalla zona rossa. La Serie B riparte poi ufficialmente con il 29° turno nella serata di venerdì con l'anticipo -, sfida valida per la zona playoff con entrambe le squadre reduci da alti e bassi. Sette le sfide invece in programma sabato: spicca -, valida per le zone alte della classifica, con i veneti che non possono fallire nonostante la difficilissima trasferta.

Situazione drammatica per il , che dovrebbe compiere un autentico miracolo per risalire dall'ultimo posto e accorciare il distacco dalla zona salvezza. Sfida di metà classifica quella tra e Stabia, interessante invece -Pisa, con entrambe le formazioni ancora in piena corsa per un posto nei playoff.

Altre squadre

Il insegue il secondo posto che vale l'accesso diretto alla ma deve superare l'ostacolo Trapani, che sembra aver trovato continuità dopo gli ultimi quattro risultati utili consecutivi. Discorso analogo per il Pordenone, che non può fallire se vuole restare attaccato al treno di testa ma dovrà vedersela con un in piena lotta per la salvezza.

Chiudono il turno le sfide Ascoli- e soprattutto Cremonese-: la capolista di Pippo Inzaghi riparte dopo un dominio stagionale che l'ha portata a ben 20 punti di distacco dalla seconda. La squadra campana corre a grandi passi verso lo storico salto in Serie A.

DOVE VEDERE LA SERIE B IN TV E STREAMING

Le sfide della ventinovesima giornata di Serie B saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti dell'intera competizione. Tutte le gare potranno essere dunque seguite sulla piattaforma: a partire dal recupero Ascoli-Cremonese e dall'anticipo Spezia-Empoli.

Sabato pomeriggio saranno trasmesse su DAZN Crotone-Chievo, -Entella, Livorno- , Trapani-Frosinone, Pordenone-Venezia e Salernitana-Pisa, mentre Pescara-Juve Stabia sarà trasmessa sia su DAZN che sul canale DAZN1.

Domenica sarà invece la volta di Ascoli-Perugia in diretta su DAZN, mentre Cremonese-Benevento potrà essere seguita sia su DAZN che su DAZN1.

Tutti gli appassionati potranno vedere le partite sull'app di DAZN anche su tutti i dispositivi come computer, tablet e smartphone.

SERIE B, 29ª GIORNATA: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE TV

SPEZIA-EMPOLI (venerdì 19 giugno ore 17:30) - DAZN

COSENZA-ENTELLA (sabato 20 giugno ore 18:00) - DAZN

CROTONE-CHIEVO (sabato 20 giugno ore 18:00) - DAZN

LIVORNO-CITTADELLA (sabato 20 giugno ore 18:00) - DAZN

PESCARA-JUVE STABIA (sabato 20 giugno ore 18:00) - DAZN e DAZN1

SALERNITANA-PISA (sabato 20 giugno ore 18:00) - DAZN

TRAPANI-FROSINONE (sabato 20 giugno ore 18:00) - DAZN

PORDENONE-VENEZIA (sabato 20 giugno ore 20:30) - DAZN

CREMONESE-BENEVENTO (domenica 21 giugno ore 18:00) - DAZN e DAZN1

ASCOLI-PERUGIA (domenica 21 giugno ore 20:30) - DAZN

Benevento 69 punti Crotone 49 punti Frosinone 47 punti Pordenone 45 punti Spezia 44 punti Cittadella 43 punti Salernitana 42 punti Chievo 41 punti Empoli 40 punti Entella 38 punti Pisa 36 punti Perugia 36 punti Juve Stabia 36 punti Pescara 35 punti Ascoli 32 punti Venezia 32 punti Cremonese 30 punti Cosenza 24 punti Trapani 24 punti Livorno 18 punti

SERIE B, CURIOSITA' 29ª GIORNATA

SPEZIA-EMPOLI

Una sfida 'da tripla' quella tra Spezia ed Empoli, che nelle ultime quattro volte hanno sempre chiuso in pareggio, tre volte con lo stesso risultato di 1-1. Nel mezzo anche un'amichevole terminata 2-2. L'ultimo successo è quello toscano datato 2014, sempre in Serie B per 2-0.

COSENZA-ENTELLA

Giuseppe De Luca è l'uomo del momento in casa Entella: tra i più in forma dell'intera Serie B prima della sosta: il fantasista italiano è stato premiato a gennaio come 'calciatore del mese AIC'.

CROTONE-CHIEVO

Il Crotone si conferma una vera e propria macchina da goal: la squadra calabrese vanta il secondo miglior attacco del campionato dopo il Benevento: sono 47 le reti messe a segno fin qui, ben sette in più dello Spezia, che occupa il terzo posto in questa speciale classifica.

LIVORNO-CITTADELLA

Il Livorno è la 'cenerentola' del campionato di Serie B sotto tutti i punti di vista: non solo l'ultimo posto in classifica con soli 18 punti in 28 giornate, ma anche il peggior attacco e la peggior difesa del torneo. Soltanto 23 reti messe a segno a fronte dei 45 incassati.

PESCARA-JUVE STABIA

Sfida salvezza delicatissima tra Pescara e Juve Stabia, match che si prospetta con tanti goal: si affrontano infatti due tra le peggiori difese del campionato, con 44 e 43 goal subiti. Soltanto il Livorno, ultima della classe, ha fatto peggio fin qui.

SALERNITANA-PISA

L'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio le finanze di molti club: da qui la bella iniziativa dei giocatori della Salernitana, che hanno rinunciato proprio prima della ripresa a 40 giorni di stipendio.

TRAPANI-FROSINONE

Continua il sogno promozione del Frosinone, che vanta la seconda miglior difesa del campionato dopo il Benevento, autentico dominatore fin qui. La squadra ciociara ha incassato infatti soltanto 23 reti in 28 partite.

PORDENONE-VENEZIA

Trend del tutto opposti tra Pordenone e Venezia: le due squadre arrivano all'appuntamento in condizioni molto diverse. I padroni di casa hanno risalito una classifica che li vede a ridosso della vetta con tre vittorie di fila, mentre i lagunari sono in piena zona playout dopo le ultime due sconfitte consecutive.

CREMONESE-BENEVENTO

Il 2019 è stato un anno da incorniciare per il Benevento di Pippo Inzaghi, capace di superare addirittura il di Di Francesco e la di Deschamps al giro di boa con 46 punti in 19 partite. Un trend positivo andato avanti poi nel 2020, quando potrebbe arrivare la storica promozione in Serie A.

ASCOLI-PERUGIA