Serie B 2021/2022: squadre, stelle e giocatori da seguire

Il 20 agosto, con l'anticipo del venerdì Frosinone-Parma, parte ufficialmente la Serie B 2021/2022, che terminerà la propria stagione regolare domenica 22 agosto 2021. Successivamente si disputeranno playoff e playout.

Venti squadre si giocano la promozione in Serie A, ma soltanto tre potranno esultare per aver raggiunto il grande obiettivo. Le prime due della stagione regolare saranno promosse direttamente nel massimo campionato, mentre la terza a fare il salto di categoria sarà la vincitrice dei playoff, che si disputeranno fra le formazioni piazzatesi fra il 3° e l'8° posto.

Il torneo si presenta profondamente rinnovato nella sua composizione. Rispetto alla passata stagione non ci sono più le tre squadre promosse in Serie A, Empoli, Salernitana e Venezia, e le tre retrocesse, Reggiana, Pescara e Virtus Entella. Oltre a queste sei, però, non sarà ai nastri di partenza nemmeno il Chievo, escluso per inadempienze tributarie. Al suo posto è stato ripescato il Cosenza, che ha potuto così mantenere la categoria nonostante la retrocessione sul campo.

Dalla Serie A sono retrocesse Benevento, Crotone e Parma, mentre dalla Serie C sono salite in B il Como, che torna nel torneo cadetto dopo 5 anni di assenza, il Perugia, dopo una sola stagione di purgatorio in C, la Ternana, che era assente da tre anni, e l'Alessandria, la novità in assoluto più grande, visto che i grigi mancavano da ben 46 anni.

A livello regionale, a farla da padrone è la Lombardia, che schiera al via ben quattro club: Monza, Brescia, Cremonese e Como, seguita dalla Calabria con tre: Cosenza, Crotone e Reggina. Sono sette, invece, le regioni non rappresentate: spiccano su tutte Sicilia e Abruzzo, che si aggiungono a Sardegna, Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

LE FAVORITE

Nonostante la Serie B 2021/2022 appaia sulla carta un torneo che promette di essere avvincente ed equilibrato, alcune squadre si presentano al via nutrendo legittime ambizioni di promozione e si candidano a disputare un campionato d'alta classifica.

Su tutte spicca sicuramente il Lecce di Marco Baroni, che per esperienza e qualità dell'organico ha probabilmente la rosa più completa fra le 20 partecipanti. I salentini hanno tenuto in attacco Massimo Coda, il capocannoniere dell'ultima edizione, e hanno rinforzato i vari reparti con innesti di qualità, che si inseriscono in una rosa già di alto livello per la categoria. Fra tutti i colpi spicca quello di Tutino, arrivato in Puglia a titolo temporaneo.

Impossibile non annoverare poi fra le candidate al salto di categoria il Parma di Enzo Maresca, che schiererà fra i pali Gianluigi Buffon, capitano e leader di una rosa che rappresenta un mix fra giocatori di grande esperienza, come l'ex bianconero, e l'italo-argentino Franco Vazquez, prelevato dal Siviglia, e giovani molto promettenti, fra cui Dennis Man, Valentin Mihaila e Juan Brunetta.

Un gradino più indietro da queste due troviamo un quintetto che proverà a rendere la vita difficile alle due corazzate, composto da Benevento, Brescia, Cittadella e Monza. I sanniti di Fabio Caserta hanno un reparto offensivo di tutto rispetto per la categoria, mentre qualche dubbio permane a centrocampo e in difesa.

Le Rondinelle di Pippo Inzaghi, grazie al vulcanico patron Massimo Cellino, hanno provveduto a rinforzarsi con uomini di grande esperienza come Rodrigo Palacio, ma anche alcuni volti nuovi e giovani di prospettiva come Matteo Tramoni e Riad Bajic, presi da Cagliari e Udinese. Alle candidate alla promozione si aggiunge il Cittadella di Edoardo Gorini, che si è rinforzato soprattutto in attacco con gli arrivi di Tounkara e Okwonkwo.

Guarda ai primi posti, infine, il Monza di Giovanni Stroppa, con Silvio Berlusconi che attraverso l'a.d. Adriano Galliani che anche in questa stagione ha operato innesti di rilievo in tutti i reparti, dal giovane Brescianini, centrocampista scuola Milan, a Caldirola e Pedro Pereira, passando per Vignato e Ciurria in attacco.

Un po' più defilata rispetto alle altre potrebbe inserirsi nel discorso promozione anche il Crotone, guidato da Francesco Modesto, e orfano del suo bomber principe Simy, ceduto alla Salernitana. La giovane punta Musa Juwara, arrivata dal Bologna, e il difensore rumeno Nedelcearu rappresentano gli innesti di maggior peso in una rosa in cui è stato confermato il brasiliano Messias.

LE NEOPROMOSSE

Se le big puntano ad assicurarsi i primi posti, il primo obiettivo per le quattro neopromosse sarà quello di mantenere la categoria, anche se non vanno escluse grandi sorprese e non di rado è capitato che squadre che hanno acquisito una mentalità vincente in Serie C siano poi riuscite a fare bene anche in Serie D.

Il Como di Giacomo Gattuso, che ha ottenuto la promozione vincendo il girone A di Serie C, è stato protagonista di un'importante campagna acquisti. Assieme ad alcuni volti nuovi dall'estero, sono arrivati giocatori d'esperienza, come il difensore Scaglia dal Monza, e dalla Serie A giovani promettenti come il portiere Gori dalla Juventus e l'angolano Luvumbo dal Cagliari, oltre ad elementi di qualità per la categoria, quali il centravanti Alberto Cerri, anche lui in prestito dal club isolano, e l'esterno Vittorio Perugini dal Genoa. Sarà in rosa anche in questa stagione l'attaccante Massimo Gatto, protagonista della promozione con 13 reti.

Dal Girone B è invece salito in Serie B il Perugia, che, dopo l'addio di mister Caserta, trasferitosi alla guida del Benevento, si è affidato a Massimiliano Alvini, retrocesso nella scorsa stagione sulla panchina della Reggiana. Per gli umbri, che si sono rinforzati soprattutto in difesa con gli arrivi di elementi d'esperienza come Curado, Lisi, Di Noia e Dell'Orco, oltre che del portiere Chichizola e di Carretta e Minesso in attacco, la salvezza è certamente il primo obiettivo.

Qualche ambizione in più la può nutrire sicuramente la Ternana, vincitrice del Girone C e guidata da Cristiano Lucarelli. Le Fere, già protagoniste in Coppa Italia, competizione in cui hanno confermato un gioco spettacolare e offensivo, hanno acquistato giocatori di qualità in grado di fare la differenza in zona goal, come Stefano Pettinari dal Lecce e Alfredo Donnarumma dal Brescia. Al Libero Liberati le emozioni nel corso della stagione non mancheranno, e chissà che a fine campionato non possa arrivare anche un bel piazzamento, magari in zona playoff.

L'ultima delle neopromosse è anche quella attorno alla quale si nutre più curiosità: l'Alessandria rivede infatti la categoria dopo 46 anni, dopo aver vinto i playoff di Serie C. Il tecnico Moreno Longo sarà chiamato a conseguire una salvezza che per i grigi varrebbe come una promozione. Dal calciomercato sono arrivati anche giocatori che potrebbero dare una mano, come l'attaccante Simone Palombi dalla Lazio, il giovane portiere Russo dal Sassuolo, il difensore Mantovani dalla Salernitana e il centrocampista Beghetto dal Pisa.

I VOLTI NUOVI

Sono tredici i volti nuovi principali provenienti da campionati esteri che disputeranno per la prima volta il campionato di Serie B 2021/2022. Il Como si è assicurato dal Nottingham Forest il terzino sinistro e nazionale cipriota, di passaporto inglese, Nikolas Ioannou, in grado all'occorrenza di disimpegnarsi anche come centrale. In Calabria, sponda Crotone, è approdato invece il difensore rumeno Ionut Nedelceanu, prelevato dall'AEK Atene per un milione e 250 mila euro, nella passata stagione protagonista con i greci anche in Europa League.

Due gli innesti dall'estero operati dal Frosinone: dall'NK Maribor ecco il difensore centrale sloveno Luka Koblar, mentre dall'Aalborg è stato preso il terzino sinistro danese Lukas Klitten. Di spessore i tre acquisti operati dal Lecce: il club giallorosso si è assicurato infatti il regista francese Alexis Blin, pagato 2 milioni e mezzo all'Amiens, sempre dal club francese il terzino destro originario della Guadalupa Valentin Gendrey e dal KA Akureyri il difensore islandese Brynjar Ingi Bjarnason.

Nel Parma troveranno spazio il centrocampista croato Stako Juric (2 milioni di euro) che arriva dall'Hajduk Spalato, sempre in mediana lo spagnolo Adrian Bernabé, proveniente dal Manchester City Under 23, e il ventenne centravanti polacco Adrian Benedyczak, il cui cartellino è stato pagato 2 milioni al Pogon Szczecin.

Doppio innesto dall'estero anche per il Pisa: i toscani hanno prelevato dal Maccabi Tel Aviv l'ala argentina di passaporto polacco Yonatan Cohen, costata 2 milioni e 200 mila euro, mentre dai danesi del Bröndby è arrivato il difensore centrale islandese Hjörtur Hermannsson.

LE STELLE

Nella Serie B 2021/2022 la stella più luminosa è senza dubbio quella di Gianluigi Buffon, che dopo aver giocato e vinto per 17 anni con la Juventus, a 43 anni è tornato al Parma, il club in cui è cresciuto, e riassapora la Serie B, campionato che aveva già disputato e vinto nel 2006/07 difendendo la porta bianconera nel post Calciopoli.

Con lui i ducali sfoggeranno anche Franco Vazquez, 'oriundo' italo-argentino chiamato a dare qualità al centrocampo gialloblù, reduce dall'esperienza con il Siviglia e già protagonista del torneo cadetto in maglia Palermo nel 2013/14.

Ma i due 'big' del Parma non saranno certamente le uniche stelle presenti. Nel Brescia è approdato in attacco l'argentino Rodrigo Palacio, che a 39 anni, dopo 12 anni di Serie A, accetta la corte dei lombardi e proverà a trascinarli verso il sogno promozione. Le Rondinelle si affideranno ancora ad Andrea Cistana, atteso al riscatto dopo una stagione compromessa in parte da un grave infortunio.

Il Como potrebbe segnare il rilancio di Alberto Cerri, centravanti che in Serie A non è riuscito a trovare la giusta continuità con le maglie di Cagliari e SPAL, ma che in B è in grado, in virtù della sua fisicità, di fare la differenza.

Tris d'assi per il Benevento, che nelle sue fila annovera l'esperto centrale polacco Kamil Glik, il guizzante Marco Sau e il centravanti Gianluca Lapadula, nazionale peruviano ed ex bomber del torneo. Il Crotone avrà nel brasiliano Junior Messias l'elemento in grado di fare la differenza, dopo una bella stagione in Serie A. Il Lecce ha nel re dei bomber Massimo Coda e nel capitano Fabio Lucioni gli elementi di maggior spessore.

Illumineranno con le loro giocate il torneo anche l'esterno mancino brasiliano Carlos Augusto e l'attaccante portoghese Dany Mota, stelle del Monza di Stroppa. Nella Reggina regalerà ancora sprazzi di classe il francese Jéremy Ménez, che ha tagliato il traguardo delle 34 candeline. Con lui ci sarà il bulgaro Andrej Galabinov, arrivato dalla SPAL, mentre indosserà ancora la maglia amaranto anche il veterano German Denis (40 anni).

I centrocampisti Simone Missiroli e Alessandro Murgia, con alle spalle diverse stagioni in Serie A, sono gli uomini di maggior esperienza della SPAL di Pep Clotet, che potrebbe assicurarsi anche Marco Mancosu, in procinto di lasciare il Lecce. I tifosi della Ternana, invece, potranno ammirare anche in B le giocate del funambolo uruguayano Cesar Falletti.

I GIOCATORI DA SEGUIRE

Oltre ai protagonisti annunciati, nella Serie B 2021/2022 non mancheranno anche gli elementi, giovani e meno giovani, che bisognerà seguire con molta attenzione perché potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso della stagione. Nel Cittadella fari puntati sulla coppia d'attacco composta dal senegalese Mamadou Tounkara e dal giovane nigeriano, arrivato dal Bologna, Orji Okwonkwo, che sulla carta potrebbe far divertire e non poco i tifosi veneti.

Nel Como c'è grande curiosità per vedere all'opera con continuità l'angolo Zito Luvumbo, che, complice un lungo infortunio, molto accreditato a livello giovanile, dopo un anno da comparsa a Cagliari, in cui si è visto praticamente soltanto con la Primavera, avrà l'occasione per misurarsi con un campionato difficile come quello cadetto. Atteso alla prova del nove anche il giovane nigeriano del Crotone Musa Juwara, diciannovenne gambiano che in Calabria si augurano possa esplodere ed essere protagonista.

Nel Parma sarà da monitorare la crescita di diversi talenti, come Daan Dierckx, Simon Sohm, Dennis Man, e Valentin Mihaila, ma promette bene anche il nuovo acquisto polacco Benedyczak, che si candida come una delle possibili rivelazioni del torneo. Nel Monza potrebbe consacrarsi il centrocampista Andrea Colpani, mentre la Cremonese sfoggia fra i pali Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, atteso da un futuro roseo.

Nel Lecce potrebbe definitivamente esplodere il brillante attaccante spagnolo Pablo Rodríguez, che ha già mostrato grandi numeri nella passata stagione. Spostandoci a Ferrara, in casa SPAL si attendono grandi cose dal regista di centrocampo, Salvatore Esposito, e dai ragazzini terribili dell'attacco, il senegalese Demba Seck e l'ivoriano Latte Lath. Menzione infine per Diego Peralta, ala non più giovanissima, che tuttavia quando in giornata ha dimostrato in Coppa Italia di saper 'infiammare' il gioco della Ternana di Lucarelli.