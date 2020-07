Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Il 31° turno di Serie A: nel pomeriggio la Lazio cerca il riscatto sul campo del Lecce, in serata il big match Milan-Juventus.

Riparte subito la con il turno infrasettimanale: la 31esima giornata si apre con due importantissime sfide, in campo le squadre al vertice nel pomeriggio e in serata.

- sarà trasmessa in diretta da Sky, precisamente sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La paritta sarà disponibile anche in diretta tramite la piattaforma SkyGo su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, ma anche su personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Il match sarà disponibile anche su Now tv, il servizio dedicato di Sky.

Vietato fallire per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo il pesante ko casalingo contro il ha perso terreno nella lotta Scudetto: i biancocelesti fanno visita a un Lecce in piena crisi di risultati, i salentini hanno messo in fila addirittura sei ko consecutivi e sono ora in zona retrocessione, distanti due punti dalla salvezza.

Milan- sarà trasmessa in diretta su DAZN: il match clou di giornata sarà disponibile su tutte le smart tv di ultima generazione compatibili con l'app e su tutte le tv collegate a una console Xbox o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV o Google Chromecast. La sfida di San Siro sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky). I clienti DAZN potranno seguire la partita anche in streaming su pc e notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Il tris del Milan alla Lazio ha regalato un buon margine alla Juventus, sempre più saldamente in testa alla classifica, ma soprattutto ha certificato l'ottimo momento di forma dei rossoneri, ora più che mai in corsa per un posto in . A Milano arriva però una Vecchia Signora che ha ritrovato lo smalto migliore grazie alle giocate di Dybala e Cristiano Ronaldo: Pioli potrà contare invece sul pieno recupero di Ibrahimovic e sul 'magic moment' di Rebic.