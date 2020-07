Lecce-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida la Lazio nell'anticipo della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 7 luglio 2020

7 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Lecce di Fabio Liverani ospita la Lazio di Simone Inzaghi nella 31ª giornata di . I salentini, in difficoltà e in piena lotta per non retrocedere, sono terzultimi in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte, i capitolini si trovano al 2° posto a quota 68, con un cammino di 21 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte. La recente sconfitta interna contro il Milan ha fatto scivolare la formazione biancoceleste a -7 dalla capolista, e ora dovrà guardarsi le spalle dal possibile recupero dell' di Conte.

Sono 14 i precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa dei pugliesi, e sorridono alla Lazio, che si è imposta fuoricasa 7 volte, a fronte di 5 affermazioni giallorosse e di 2 pareggi. In epoca recente il predominio biancoceleste si è accentuato: le ultime 3 sfide in Salento sono terminate con altrettante vittorie dei capitolini. L'ultima vittoria giallorossa risale a 15 anni fa: era il 1° maggio 2005 infatti quando la formazione pugliese, guidata da Zdenek Zeman, travolse davanti ai propri tifosi l'Aquila di Giuseppe Papadopulo per 5-3.

Il momento è di grande sofferenza per il Lecce, reduce da 6 sconfitte consecutive in campionato, fra cui la più recente contro il , mentre la Lazio nelle ultime 4 giornate ha riportato 2 sconfitte con e e 2 vittorie con e .

Lo specialista dei rigori Marco Mancosu è il miglior marcatore dei giallorossi con un bottino complessivo di 11 goal realizzati, Ciro Immobile, che tornerà a disposizione di Simone Inzaghi dopo il turno di squalifica, è invece il capocannoniere dell'intero campionato di Serie A con 29 reti stagionali in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-LAZIO

Lecce-Lazio si giocherà la sera di martedì 7 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce e senza tifosi sugli spalti, per rispetto del protocollo adottato per contrastare la diffusione del Covid-19. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 30ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 19.30.

L'anticipo Lecce-Lazio sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire la sfida Lecce-Lazio anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Chi lo volesse potrà inoltre vedere la partita acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Lecce-Lazio anche in diretta testuale sul proprio sito. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Problemi per Liverani, che avrà ancora out per infortunio Lapadula in attacco e a centrocampo dovrà rinunciare allo squalificato Tachtsidis. In difesa, inoltre, resta in dubbio il centrale Rossettini, reduce da febbre nella scorsa settimana. Davanti al portiere brasiliano Gabriel, dunque, in mezzo potrebbe essere confermato Paz accanto a capitan Lucioni, con Rispoli favorito su Donati a destra e Calderoni esterno basso a sinistra. A centrocampo toccherà a Petriccione agire da regista, con il rientrante Majer e Shakov come mezzali ai suoi lati. In attacco Babacar è in vantaggio su Farias per il ruolo di centravanti. A sostegno, sulla trequarti, Mancosu potrebbe affiancare Falco.

Recuperi importanti per Simone Inzaghi, che in attacco ritrova a disposizione Immobile e Caicedo dopo il turno di stop e dovrebbe subito affidarsi a loro, con l'equadoriano che potrebbe spuntarla su Correa come partner dell'attaccante campano. A centrocampo Cataldi potrebbe rilevare come playmaker Lucas Leiva, ancora non al meglio dopo il rientro contro il Milan. Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le mezzali, a destra Lazzari dovrà fare gli straordinari visto l'infortunio di Marusic mentre a sinistra è possibile l'innesto dal 1' del belga Jordan Lukaku per far rifiatare Jony. In difesa slitta ulteriormente il ritorno del brasiliano Luiz Felipe: accanto ad Acerbi ci saranno Patric e probabilmente Bastos, in vantaggio su Radu. Fra i pali agirà Strakosha.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Shakov; Falco, Mancosu; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Caicedo, Immobile.