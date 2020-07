Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Lazio-Cagliari e Udinese-Juventus chiudono la 35ª giornata di Serie A: gli orari delle partite di oggi e dove vederle in tv e streaming.

Il programma della 35ª giornata di viene chiuso dalle due partite del giovedì: - e - : biancocelesti chiamati a blindare la Champions, Madama invece ad un passo dalla vittoria dello Scudetto.

Tutto sulle partite di oggi: dagli orari d'inizio, a dove vederle in e .

Udinese-Juventus va in scena alle 19:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky, detentrice dei diritti di sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A, ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming la partita sarà visibile tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app ufficiale su pc, smartphone o tablet.

si gioca alle ore 21:45 ed è un'esclusivain tv partita disponibile su DAZN1, canale numero 209 del decoder Sky aperto a chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, nonchè in streaming sul sito di DAZN (sottoscrivendo un abbonamento) o scaricando l'app su smart tv, computer, smartphone, tablet, PS4 o XBox. In alternativa, collegando il pc connesso sul portale di DAZN al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.