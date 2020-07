Lazio-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio di Simone Inzaghi ospita un Cagliari senza obiettivi di classifica: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: giovedì 23 luglio 2020

• Orario: 21:45

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Un ritorno in campo shock per la Lazio dopo il coronavirus, con la che non è ancora matematica a causa di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare: manca pochissimo, ma serve ancora vincere una gara per potere essere sicuri.

Di fronte alla Lazio ci sarà il Cagliari, oramai salvo nonostante anche il team rossoblù non abbia attraversato un'ottimo periodo: la squadra di Zenga vuole comunque raggiungere la miglior posizione possibile al termine della stagione, magari provando ad espugnare l'Olimpico.

Altre squadre

La Lazio, fuori dai giochi Scudetto, vuole invece rinascere almeno per andare ufficialmente in Champions League e giocarsi il secondo posto con e . Sarà fondamentale Immobile, a caccia di un triplo obiettivo: capocannoniere, Scarpa d'Oro e record di Higuain.

Tutto su Lazio-Cagliari: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-CAGLIARI

Il match tra Lazio e Cagliari si gioca giovedì 23 luglio 2020 allo stadio Olimpico di : fischio d'avvio del confronto, programmato alle ore 21:45.

Lazio-Cagliari è un'esclusiva DAZN: in la partita sarà visibile su DAZN 1, canale numero 209 del decoder Sky aperto a chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN e potrà godersi la gara sul proprio televisore.

L'incontro tra la Lazio e il Cagliari, inoltre, andrà in onda sul sito di DAZN in : occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento collegandosi al sito in modo da poter guardare il match tramite il portale o scaricando l'app ufficiale su smart tv, pc, smartphone, tablet, PS4 o XBox.

In alternativa, si potrà collegare il computer alla tv con un cavo ad alta definizione oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Lazio e Cagliari potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: vi avvicineremo al fischio d'inizio con pillole e con le formazioni ufficiali, fino al racconto dei momenti più importanti della sfida.

Inzaghi spera di poter recuperare qualcuno degli infortunati, tra cui Luis Alberto. Resta da capire Se Lukaku sarà schierato dopo la tribuna per problemi disciplinari: altrimenti probabile la conferma di Anderson. Caicedo ancora una volta con Immobile, tornerà Patric dopo la squalifica.

Zenga perde Carboni per squalifica: ballottaggio Pisacane-Walukiewicz per completare il pacchetto a tre, a centrocampo Ionita scalpita e può soffiare una maglia a Mattiello con lo slittamento di Nandez a destra. In attacco, Joao Pedro e Simeone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.