Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Le partite di oggi che chiudono il campionato 2019/2020 di Serie A: gli orari d'inizio e dove vederle in tv e streaming.

Dopo le partite del sabato, la 38ª e ultima giornata di si conclude con le gare della domenica.

Da - a - , tutto sulle partite di oggi: dagli orari d'inizio, a dove vederle in e .

SPAL-Fiorentina si gioca alle 18 ed è un'esclusiva Sky: in tv partita disponibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport, (numero 251 del satellite), in streaming su Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky) scaricando l'app tramite pc, smartphone o tablet.

- va in scena alle 20:45 su Sky: diretta tv su Sky Sport (canale 253 satellite e 484 digitale terrestre, mentre in streaming basterà utilizzare Sky Go.

- è prevista alle ore 20:45 e andrà in onda su DAZN: in tv su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, in streaming sul sito di DAZN dove occorrerà registrarsi e abbonarsi.

Altre squadre

Successivamente, ci si potrà godere la partita sul portale di DAZN o scaricando l'app su smart tv, pc, smartphone, tablet o console PS4 e XBox. In alternativa, collegando il computer alla televisione con un cavo HD oppure con dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

- è in programma alle 20:45: diretta tv Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (252 del satellite), così come in streaming mediante Sky Go sugli appositi dispositivi.

Sassuolo-Udinese (20:45), è un'esclusiva Sky: in tv su Sky Sport (canale 254 del satellite e 485 del digitale terrestre), diretta streaming su Sky Go.