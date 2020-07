Bologna-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita il Torino nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 2 agosto 2020

2 agosto 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic chiude il suo campionato ospitando in casa il Torino di Moreno Longo nella 38ª e ultima giornata di . I felsinei dividono il 10° posto con e a quota 46 punti, con un cammino di 12 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte, e proveranno a chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica, mentre i granata, salvi matematicamente, si trovano in 16ª posizione con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 20 sconfitte.

I 61 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa degli emiliani sorridono a questi ultimi, che conducono sul piano statistico con 33 vittorie, 16 pareggi e 12 affermazioni dei piemontesi. Il Bologna è imbattuto negli ultimi 3 incroci casalinghi con il Torino (una vittoria e 2 pareggi), con l'ultimo colpo esterno dei granata che risale al 16 aprile 2016 (0-1 al Dall'Ara per la squadra guidata da Ventura, che si impose con un goal del 'Gallo' Belotti).

A livello di singoli giocatori, Musa Barrow è il bomber rossoblù con un bottino di 9 reti stagionali, mentre il capitano del Torino, Andrea Belotti, è il miglior realizzatore dei suoi con 16 goal segnati.

Il Bologna arriva da 3 sconfitte, fra cui il pesante 4-0 al Franchi con la Fiorentina nell'ultimo turno, e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate, il Torino, invece, ha rimediato 2 sconfitte, di cui quella più recente in casa con la Roma, e 2 pareggi nelle precedenti 4 giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-TORINO

Bologna-Torino si disputerà la sera di domenica 2 agosto 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 124ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La gara Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Chi preferisse potrà seguire Bologna-Torino anche in diretta . Gli abbonati Sky attraverso Sky Go potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app sviluppata per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà suffciente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli altri tifosi e appassionati avranno comunque l'opportunità di vedere la partita in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione, fra gli altri eventi sportivi trasmessi dall'emittente satellitare, anche delle gare di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Mediante Goal i lettori avranno la possibilità di seguire Bologna-Torino anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, per non perdervi nulla del match.

Mihajlovic dovrà rinunciare agli infortunati Tomiyasu, Bani e Krejci. Al centro della difesa toccherà probabilmente di nuovo a Corbo far coppia con Danilo, con Mbaye e Denswil che dovrebbero invece agire da terzini davanti a Skorupski. In mediana Nico Domínguez è in vantaggio su Poli e Schouten per affiancare il cileno Medel. Davanti Barrow è favorito su Santander per il ruolo di centravanti, con Orsolini, Soriano e Sansone a sostegno sulla trequarti.

Probabile 3-4-1-2 per Moreno Longo, che davanti dovrebbe dare fiducia alla coppia composta da Zaza e Belotti, con Verdi alle loro spalle come trequartista. Out per squalifica Meité e Lyanco, e per infortunio De Silvestri e Baselli, a centrocampo toccherà a Lukic disimpegnarsi da regista accanto a Rincon, con Ola Aina e Ansaldi a spingere sulle due fasce. Dietro, davanti al portiere Sirigu, è probabile il recupero di Izzo, reduce da una contusione alla coscia. Il difensore napoletano sarà affiancato da N'Koulou e Bremer nella difesa a tre.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo Lar., Corbo, Denswil; Medel, Nico Domínguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Ola Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.