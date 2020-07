SPAL-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPAL e Fiorentina si affrontano nell'ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-

SPAL- Data: 2 agosto 2020

2 agosto 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

SPAL e Fiorentina chiudono il loro campionato di sfidandosi l'una contro l'altra. Allo stadio "Paolo Mazza" però non c'è proprio niente in classifica, visto che la squadra di Ferrara è ormai retrocessa in Serie B da alcune giornate e la Viola al massimo può puntare ad arrivare tra le prime dieci.

La SPAL arriva da una nuova sconfitta, stavolta patitta contro il , con il punteggio di 3-0. Mentre la Fiorentina ha dato seguito alle ultime belle prestazioni messe in mostra ed ha battuto il con un secco poker.

La partita di domenica sarà probabilmente anche l'occasione per fare rifiatare alcuni giocatori e darà la possibilità a qualche giovane calciatore di esordire, o comunque di dare spazio a chi ne ha avuto di meno in questo campionato.

Sarà anche l'ultima partita con la maglia della SPAL per Andrea Petagna, che dall'anno prossimo vestirà quella del .

Qui tutte le informazioni su SPAL-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-FIORENTINA

La gara tra SPAL e Fiorentina si giocherà domenica 2 agosto alle ore 18. Le due squadre saluteranno il campionato di Serie A allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara.

SPAL-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Serie A, nella posizione 202 del satellite.

La partita tra SPAL e Fiorentina potrà essere vista in diretta grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su smartphone e tablet, mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sempre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, in base all'interesse di chi lo acquista. Per guardare SPAL-Fiorentina bisognerà acquistare un pacchetto che includa la partita.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal sarà possibile seguire la diretta testuale della partita. Collegandovi sul portale già prima dell'inizio del match potrete trovare la diretta della gara, nonchè tutte le informazioni sulle formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-FIORENTINA

Berisha, Castro, Cerri, Floccari, Sala e Reca sono gli indisponibili per Di Biagio, che drovrà schierare una squadra probabilmente con la difesa a tre. Spazio in porta per il portiere Thiam, mentre sulle fasce ci saranno ancora Strefezza e Fares. Di Francesco accompagna Petagna in attacco.

Iachini non modifica il suo assetto tattico. Non ci sarà lo squalificato Ghezzal, così come gli infortunati Benassi e Dragowski. Chiesa si candida per tornare a giocare in attacco, con Venuti a destra. Duncan in mezzo al campo dopo un turno iniziato in panchina.

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert; Ribery, Chiesa.