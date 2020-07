Sassuolo-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida l'Udinese nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La 38ª e ultima giornata di propone la sfida fra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e l'Udinese di Luca Gotti, due formazioni ormai tranquille che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali. Gli emiliani si trovano in ottava posizione con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 14 k.o., i friulani invece occupano il 14° posto a quota 42, con un cammino di 11 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte.

Sono 6 finora le sfide giocate in Serie A fra le due formazioni in casa dei neroverdi, e vedono una prevalenza di pareggi, 3, a fronte di 2 vittorie esterne dell'Udinese e di un solo successo del Sassuolo.

Nelle ultime 4 giornate gli emiliani hanno rimediato un pareggio, una sconfitta e un rotondo successo contro il Genoa nella gara più recente, i friulani invece hanno collezionato 2 sconfitte, l'ultima delle quali in casa con il Lecce, e 2 vittorie nelle precedenti 4 gare disputate.

Ciccio Caputo è il bomber del Sassuolo con ben 21 goal realizzati, suo primato in carriera in Serie A, mentre Kevin Lasagna è il giocatore più prolifico dell'Udinese con un bottino di 10 reti stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-UDINESE

Sassuolo-Udinese si giocherà la sera di domenica 2 agosto 2020 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, senza la presenza dei tifosi sugli spalti per rispetto del protocollo adottato dal calcio italiano per la ripartenza dopo il lungo stop resosi necessario per la pandemia da Coronavirus. Il calcio d'inizio della partita, che sarà la 14ª in Serie A fra le due squadre, è previsto alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere Sassuolo-Udinese in diretta televisiva. La partita sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del digitale terrestre, numero 483 del digitale terrestre).

Coloro che lo preferissero, mediante Sky Go potranno vedere Sassuolo-Udinese anche in diretta , sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Chi non avesse un abbonamento Sky, può comunque acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal potrete seguire Sassuolo-Udinese anche in diretta testuale sul sito. Sul portale troverete il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importante della gara, con il live minuto per minuto dal calcio d'inizio al fischio finale.

De Zerbi non avrà a disposizione Obiang, squalificato, oltre agli infortunati Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna. In attacco il bomber Caputo agirà da centravanti, con Berardi, Djuricic e Traoré, quest'ultimo favorito su Haraslin, che dovrebbero agire alle sue spalle come trequartisti. La coppia di mediani sarà composta invece da Locatelli e Magnanelli, in vantaggio su Bourabia. In difesa, davanti al portiere Consigli, Marlon e Gian Marco Ferrari saranno i due centrali, con Toljan e Rogerio terzini di spinta.

Lunga lista di infortunati per Gotti, che dovrà rinunciare ai vari Jajalo, Mandragora, Nuytinck, Prodl e Teodorczyk, tutti attualmente ai box per problemi fisici. Fra i pali agirà l'argentino Musso, in difesa il brasiliano Rodrigo Becão dovrebbe completare la linea a tre con Troost-Ekong e Samir. A centrocampo sulla destra Ter Avest potrebbe spuntarla su Stryger-Larsen, mentre a sinistra giocherà Sema. Walace sarà il regista, con De Paul e Fofana interni. In attacco è probabile la riproposizione del tandem formato da Okaka e Lasagna, ma quest'ultimo è insidiato dal macedone Nestorovski.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, H. Traoré; Caputo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.