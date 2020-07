Lecce-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce si gioca la permanenza in Serie A contro il Parma: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

LECCE-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 2 agosto 2020

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Ultima chiamata per restare in . Il Lecce, terzultimo e ad un punto dalla zona salvezza occupata dal , contro il Parma si gioca le residue speranze di ottenere la permanenza nel massimo campionato.

Contro i ducali, salvi e fuori dalla lotta per un posto in Europa, i salentini avranno bisogno di vincere e sperare che i liguri non battano il Verona. In caso di arrivo a pari punti, ossia col pari in Lecce-Parma e il ko del Genoa contro il , a salvarsi sarebbe il Grifone in virtù del vantaggio negli scontri diretti (2-1 e 2-2).

Altre squadre

Tutto su Lecce-Parma: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO LECCE-PARMA

Il match tra Lecce e Parma si gioca domenica 2 agosto 2020 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45, come stabilito dalla Lega per l'ultima giornata di Serie A.

Lecce-Parma è un'esclusiva Sky, detentrice dei diritti di sette gare su dieci di ogni turno di campionato: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale numero 252 del satellite).

Il match tra Lecce e Parma, per chi non potesse utilizzare un decoder, sarà disponibile anche in su Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky): per godersi la sfida, basterà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Lecce-Parma ve la racconteremo anche noi su Goal, in diretta testuale: dal pregara alle formazioni, fino alle azioni salienti della partita.

Nel Lecce out Paz per squalifica e l'infortunato Deiola: Meccariello favorito su Dell'Orco in difesa, così come Donati e Calderoni su Rispoli. In mediana maglia per Shakhov, Saponara verso la panchina: a sostegno di Lapadula, Mancosu e Falco.

Parma privo di Kucka, appiedato dal giudice sportivo, e con gli uomini contati a centrocampo: Kulusevski può arretrare come mezzala, in attacco spazio a Siligardi con Caprari e Gervinho.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Shakhov, Petriccione, Barak; Mancosu, Falco; Lapadula.