Genoa-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida il Verona dell'ex Juric in una partita da dentro o fuori per la salvezza del Grifone: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

GENOA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 2 agosto 2020

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Il Verona del grande ex Ivan Juric, senza velleità di classifica, nell'ultima giornata di si ritrova ad essere arbitro del duello salvezza: avversaria il Genoa, quartultimo e a +1 sul .

Al Grifone, qualora i salentini non dovessero battere il , basterà anche non fare punti per salvarsi. In caso di vittoria giallorossa, invece, il Genoa sarà obbligato a cogliere l'intera posta in palio col Verona per evitare la retrocessione. Un arrivo a pari punti col Lecce, premierebbe i liguri.

Altre squadre

Tutto su Genoa-Verona: dalle formazioni della partita, a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-VERONA

Genoa-Verona si gioca domenica 2 agosto 2020 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, in Genova: calcio d'inizio alle 20:45.

La partita tra Genoa e Verona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: in match visibile su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Genoa-Verona, in , andrà invece in onda sul sito di DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, assistendo alla partita tramite pc o scaricando l'app su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox.

In alternativa, è possibile collegare il computer al televisore mediante un cavo HD oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Genoa-Verona, su Goal, sarà fornito in diretta testuale: pregara, formazioni delle squadre e azioni principali della partita di Marassi.

Imbarazzo della scelta per Nicola, che ha a disposizione l'intera rosa eccezion fatta per il lungodegente Radovanovic. Pandev-Pinamonti in pole come tandem offensivo, Jagiello e Biraschi verso una maglia sulle corsie esterne, con Cassata mezzala e Schone in regia (ma occhio a Iago Falque). In difesa, Zapata favorito su Goldaniga.

In casa Verona solita emergenza in retroguardia, che porterà Juric a confermare Faraoni e Veloso nella linea a tre con Pessina in mediana e Dimarco a sinistra. Di Carmine, dopo la doppietta alla , inamovibile in attacco.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata; Biraschi, Lerager, Schone, Cassata, Jagiello; Pandev, Pinamonti.