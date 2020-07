Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan aprono la 35ª giornata di Serie A: gli orari delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Il tour de force della continua. Spazio alla 35ª giornata, con - e - ad inaugurare il quartultimo turno di campionato.

Tutto sulle due partite di oggi: dagli orari d'inizio, a dove poterle vedere in e .

Atalanta-Bologna si gioca alle ore 19:30: la partita sarà visibile in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite), nonchè in streaming tramite Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky) scaricando l'app ufficiale dal sito e utilizzarla tramite pc, smartphone o tablet.

Sassuolo-Milan va in scena alle 21:45 ed è un'altra escusiva tv Sky, che detiene i diritti di trasmissione di sette partite su dieci per ogni giornata di Serie A: match in onda su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite), mentre l'alternativa è Sky Go in streaming su pc, tablet e smartphone.