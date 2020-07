Sassuolo-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan di Pioli va in trasferta sul campo del Sassuolo: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

SASSUOLO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 21 luglio 2020

21 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la manita contro il per il Milan è ora di uno scontro diretto per l'Europa: l'avversario è il Sassuolo, che ha frenato la sua corsa a .

Attualmente i rossoneri hanno ben otto punti di vantaggio sui neroverdi che solo con un successo potrebbero ancora sognare un posto nella prossima .

Dalla ripresa del campionato il Milan non ha ancora mai perso una partita, pareggiando solo con e e battendo tra le altre e .

Altre squadre

Ma anche il Sassuolo, capace di fermare sul pari prima l' e poi la Juventus, può vantare un ottimo cammino.

Qui potete trovare tutto ciò che serve sapere su Sassuolo-Milan: dalle ultime notizie sulle formazioni a dove seguire il match in tv e in streaming .

ORARIO SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan è in programma martedì 21 luglio 2020 al Mapei Stadium, ovviamente a porte chiuse, come tutte le altre gare di post lockdown. Calcio d'inizio fissato per le 21.45.

Sassuolo-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Il match in tv sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport sul canale 251.

Per vedere in diretta Sassuolo-Milan sarà necessario scaricare l'app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky.

Il match sarà disponibile anche acquistando i pacchetti offerti su Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, dove si potranno acquistare appunto i pacchetti che includono il meglio della Serie A.

Sul nostro sito potrete seguire Sassuolo-Milan attraverso la nostra diretta testuale. Partiremo con le ultime notizie sulle formazioni, per poi accompagnarvi con il racconto della partita minuto per minuto fino al triplice fischio finale.

Dopo l'ampio turnover di Cagliari, De Zerbi dovrebbe rilanciare Consigli in porta e Kyriakopoulos sulla fascia sinistra. In difesa out Ferrari, squalificato, al suo posto si giocano una maglia Peluso e Magnani. A centrocampo accanto a Locatelli rientra Bourabia che ha scontato il turno di squalifica così come Berardi. Confermatissimi Boga e Caputo.

Pioli dovrebbe schierare la migliore formazione possibile con Conti al posto di Calabria e Bonaventura leggermente favorito su Saelemaekers nei tre dietro Ibrahimovic. Confermatissimi Kessié e Bennacer a centrocampo, così come Calhanoglu e Rebic. Kjaer e Romagnoli al centro della difesa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.