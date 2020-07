Atalanta-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La super Atalanta di Gasperini sfida il Bologna di Mihajlovic: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 21 luglio 2020

21 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la frenata di , l'Atalanta vuole ripartire subito contro il Bologna per chiudere definitivamente il discorso .

La squadra di Gasperini non ha ancora mai perso dalla ripresa del campionato, vincendole tutte fatta eccezione per le trasferte di contro la e quella di Verona.

Il Bologna invece è reduce dalla pesantissima sconfitta esterna subita a 'San Siro' contro il e ormai non ha più obiettivi concreti da centrare.

In questa pagina trovate tutte le informazioni sulla partita Atalanta-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-BOLOGNA

Atalanta-Bologna si giocherà martedì 21 luglio 2020, con calcio d'inizio previsto alle ore 19.30. La partita si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, ovviamente a porte chiuse.

La partita Atalanta-Bologna sarà visibile su Sky, che ha acquistato i diritti di 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato. La sfida sarà visibile su Sky Sport (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Atalanta-Bologna sarà disponibile in diretta attraverso Sky Go. Per usufruire del servizio bisognerà essere muniti di un abbonamento a Sky, poi scaricare l'app disponibile per vari dispositivi: pc, notebook, tablet o smartphone.

Il match sarà visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming di Sky, acquistando uno dei pacchetti che includono il meglio del calcio internazionale e della Serie A.

Su Goal potrete invece seguire Atalanta-Bologna in diretta testuale. Collegandovi al sito già nelle ore precedenti il match troverete le notizie sulle formazioni e tutte le informazioni per poter seguire il match, poi seguirlo minuto per minuto con il racconto delle azioni salienti.

Gasperini non avrà a disposizione lo squalificato Hateboer, al suo posto giocherà Castagne. A centrocampo possibile turno di riposo per Freuler, in difesa probabile nuova occasione per Caldara. Tutto confermato in attacco: ancora out Ilicic, Gomez e Malinovskyi agiranno alle spalle di Zapata.

Mihajlovic dovrebbe confermare difesa e centrocampo viste contro il Milan. Nel tridente offensivo è probabile il rientro di Palacio e Barrow insieme a Orsolini, che è favorito su Skov Olsen.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, Pasalic, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Poli, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow.