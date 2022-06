Serie A, gli allenatori della stagione 2022/2023

Tra conferme e volti nuovi: ecco gli allenatori protagonisti del prossimo campionato di Serie A.

Prende progressivamente forma la griglia degli allenatori che guideranno le 20 squadre di Serie A nella stagione 2022/2023.

A differenza della scorsa annata, segnata dai tantissimi avvicendamenti in panchina, il prossimo torneo si preannuncia come quello delle grandi conferme.

Dopo aver riportato lo Scudetto sulla sponda rossonera di Milano, il Milan ripartirà ovviamente da Stefano Pioli. Lo stesso farà l'Inter che andrà avanti con Simone Inzaghi, così come Napoli e Juventus, a loro volta pronte a dare piena fiducia a Luciano Spalletti e a Massimiliano Allegri.

La Roma, dopo la vittoria della Conference League, continuerà il proprio percorso sotto la guida di José Mourinho. E sempre in chiave romana, Maurizio Sarri si è legato alla Lazio fino al 2025.

Piovono conferme anche in casa Fiorentina e Atalanta: Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini resteranno ai rispettivi posti per dare continuità al progetto. Sulle stesse frequenze si sono sintonizzate anche Torino e Sassuolo che proseguiranno con Ivan Juric e Alessio Dionisi.

Scorrendo la classifica dell'ultimo campionato, sono diversi i protagonisti che in vista dell'anno prossimo voteranno il partito della continuità: Sinisa Mihajlovic rimarrà il timoniere del Bologna, Marco Giampaolo quello della Sampdoria e Davide Nicola quello della Salernitana.

La prima novità della stagione è targata Empoli: dopo l'addio di Aurelio Andreazzoli, il club toscano ha ufficializzato l'arrivo di Paolo Zanetti, lo scorso anno al Venezia. Le neopromosse Lecce e Monza hanno ribadito pieni poteri ai tecnici protagonisti della promozione in A: Marco Baroni e Giovanni Stroppa.

Infine, arriviamo alle situazioni in via di definizione: lo Spezia, dopo la separazione da Thiago Motta, potrebbe affidarsi a Francesco Farioli. Il Verona, archiviato l'addio di Tudor, avrebbe messo nel mirino Gabriele Cioffi, a sua volta uscente dall'Udinese. Proprio i friulani, invece, sarebbero ad un passo dalla definizione dell'accordo con Andrea Sottil, liberatosi dall'Ascoli. A chiudere il lotto, c'è la Cremonese neopromossa: consumato l'addio con Pecchia, i lombardi sono pronti a chiudere per Massimiliano Alvini, reduce da un campionato al Perugia.

2022/2023, GLI ALLENATORI DELLA SERIE A

ATALANTA: Gasperini (confermato)

BOLOGNA: Mihajlovic (confermato)

CREMONESE: ?

EMPOLI: Zanetti (nuovo)

FIORENTINA: Italiano (confermato)

INTER: S. Inzaghi (confermato)

JUVENTUS: Allegri (confermato)

LAZIO: Sarri (confermato)

LECCE: Baroni (confermato)

MILAN: Pioli (confermato)

MONZA: Stroppa (confermato)

NAPOLI: Spalletti (confermato)

ROMA: Mourinho (confermato)

SALERNITANA: Nicola (confermato)

SAMPDORIA: Giampaolo (confermato)

SASSUOLO: Dionisi (confermato)

SPEZIA: ?

L'articolo prosegue qui sotto

TORINO: Juric (confermato)

UDINESE: ?

VERONA: ?