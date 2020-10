Serie A, 4ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le sei partite selezionate da Super6 per il 4° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 offre la possibilità a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo dunque nel dettaglio le sei sfide scelte per il 4° turno di campionato, per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

INTER-MILAN

Il campionato di torna in campo con la quarta giornata dopo la sosta per le Nazionali ed è big match a Milano con il derby tra e . Entrambe le rose sono state colpite da alcuni contagi da Covid-19, che complicano le cose agli allenatori. Le due squadre arrivano però da un ottimo avvio di stagione.

I rossoneri hanno iniziato la nuova stagione sulla scia degli ultimi mesi del post lockdown collezionando tre vittorie, mentre i nerazzurri sono due punti indietro dopo l'ultimo pareggio in casa della .

Pronostico dunque complicatissimo tra due squadre in salute e con grandi ambizioni: l'ultimo successo rossonero in trasferta risale al novembre 2010, quando risultò decisiva la rete dell'ex Ibrahimovic, ora pienamente ristabilito dal coronavirus. Da allaora soltanto tre pareggi e sei sconfitte per il Diavolo.

L'Inter non perde in casa contro i rossoneri da ben nove partite (6 vittorie e tre pareggi): il record di gare consecutive senza sconfitte contro i cugini è di 10, esattamente le prime dieci della competizione negli anni '30.

CROTONE-JUVENTUS

Impegno proibitivo per il , fanalino di coda di questa Serie A con un impatto traumatico sul nuovo campionato: i calabresi sono infatti ancora a zero punti con tre sconfitte nelle prime tre partite. Davanti la di Andrea Pirlo, reduce dalla vittoria a tavolino contro il e dunque a quota sette punti a due lunghezze dalla vetta.

Pronostico nettamente a favore dei bianconeri, che dovranno però fare a meno di Cristiano Ronaldo e McKennie, entrambi colpiti dal Covid-19: spazio dunque a Morata a guidare il reparto offensivo, con Dybala pronto al recupero dopo i problemi gastrointestinali. Nel 2018 i padroni di casa riuscirono nell'impresa di fermare la Vecchia Signora sull'1-1 con la rete in rovesciata di Simy.

SPEZIA-FIORENTINA

Dopo la vittoria all'esordio la è caduta due volte contro Inter e : i viola sono chiamati a rialzare la testa sul campo dello , che ha collezionato lo stesso identico punteggio in questa prima fase di campionato.

La formazione ligure ha conquistato il suo unico successo fin qui contro l' , ma è reduce dal pesante ko in casa del Milan. Il pronostico pende leggermente a favore dei toscani, che hanno sostituito Chiesa con Callejon in sede di mercato.

TORINO-CAGLIARI

Andamento molto simile per e nella passata stagione con un avvio molto positivo e una seconda parte invece deludente. I granata hanno giocato soltanto due partite fin qui con altrettante sconfitte contro Fiorentina e , mentre i sardi hanno collezionato un solo punto contro il per poi cadere contro due big come Lazio e Atalanta.

Match che si presenta molto equilibrato con un pronostico che pende probabilmente leggermente a favore dei padroni di casa, come pure il bilancio dei precedenti è in favore dei piemontesi, che vantano 17 vittorie interne, 10 pareggi e 6 sconfitte.

UDINESE-PARMA

Vietato fallire per l'Udinese, reduce da tre sconfitte nelle prime tre partite e obbligata a muovere la classifica per non restare subito invischiata nella zona pericolosa della classifica: i bianconeri hanno perso contro , Spezia e , al Friuli arriva ora un che ha invece ripreso a marciare dopo un pessimo avvio con l'ultimo successo contro il Verona.

Partita sulla carta molto equilibrata tra due squadre che devono ancora trovare la propria dimensione in questo campionato: l'ultima vittoria bianconera risale addirittura al 2014, quando l'attacco friulano era guidato da Totò Di Natale, che in quell'occasione realizzò una doppietta per il 4-2 finale. I precedenti sorridono ai padroni di casa con 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

ROMA-BENEVENTO

Il rendimento della Roma è stato fin qui altalenante ma in miglioramento: dopo il ko a tavolino contro il Verona, i giallorossi hanno bloccato sul pari la Juventus e hanno poi avuto la meglio sull'Udinese. La squadra di Fonseca ospita ora una delle rivelazioni di questo avvio di stagione: il di Pippo Inzaghi.

La formazione neopromossa ha già ottenuto sei punti vincendo due sfide salvezza contro Sampdoria e , l'unico ko è arrivato fin qui contro l'Inter di Conte. Il pronostico resta però a favore della squadra capitolina, sulla carta nettamente superiore.

L'unico precedente giocato all'Olimpico risale al febbraio 2018: in quel caso la Roma vinse 5-2 con le reti in rimonta di Fazio, Dzeko, Defrel e la doppietta di Under.

