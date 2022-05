Serie A, 37ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 14 MAGGIO, ORE 15.00

EMPOLI-SALERNITANA 1-1

MARCATORI: 31' Cutrone (E), 76' Bonazzoli (S)

La Salernitana compie un altro passettino verso un'incredibile salvezza, andando a pareggiare sul campo dell'Empoli e rimandando tutto alla decisiva sfida del prossimo weekend contro l'Udinese. Sono i toscani a passare per primi nel primo tempo con Cutrone, ben imbeccato da Asllani. Però i granata non demordono vengono respinti più volte da un super Vicario ma a un quarto d'ora dalla fine pareggiano con una rovesciata di Bonazzoli, favorito da un'uscita sbagliata del portiere empolese. Pochi minuti dopo Perotti ha sul dischetto la palla della vittoria, ma Vicario si supera di nuovo e gli para il rigore. Con questo risultato il Venezia è matematicamente in Serie B.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi (77' Cacace); Zurkowski (73' Benassi), Asllani, Bandinelli (73' Henderson); Verre (77' La Mantia); Cutrone (57' Bajrami), Pinamonti. All. Andreazzoli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (80' Perotti), Ederson, L. Coulibaly (46' Ruggeri), Kastanos (53' Bonazzoli), Obi (62' Zortea)); Verdi (80' M. Coulibaly), Djuric. All. Nicola

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Massa

Ammoniti: Radovanovic, Henderson, Vicario, Ederson, Bajrami

Espulsi: nessuno