Serie A, 36ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Nella gara che ha aperto il 36esimo turno di campionato, Milan e Atalanta non sono andate oltre il pari: assist per Roma e Juventus.

Un big match combattuto, quello andato in scena a San Siro tra e . Un pari, nel derby lombardo, che porta e ad esultare: i bianconeri si avvicinano ulteriormente allo Scudetto, mentre i giallorossi possono staccare i rossoneri in classifica per il quinto posto.

Ad aprire la gara ci ha pensato il solito Calhanoglu, rinato con la cura Pioli, mentre Zapata ha segnato la rete del pareggio. Donnarumma, che ha giocato la sua prima gara con la fascia da capitano sin dal 1', ha parato un rigore a Malinovskyi, risultando ancora una volta essenziale per le sorti del Diavolo.

IL TABELLINO

Altre squadre

Marcatori: 14' Çalhanoglu (M), 34' Zapata (A)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia (61' Krunic); Saelemaekers (69' Saelemaekers), Çalhanoglu (61' Bonaventura), Rebic (61' Leão); Ibrahimovic. All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (46' Sutalo), Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (69' Pasalic), Gosens (69' Castagne); Malinovskyi (57' Muriel), Gomez (90' Colley); Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Biglia (M), Toloi (A)

Note: al 26' Malinovskyi si è fatto parare da Donnarumma un rigore