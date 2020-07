Serie A, 33ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Il 33° turno del campionato di Serie A si apre con il netto successo dell’Atalanta contro il Brescia. La Dea torna momentaneamente al secondo posto.

L’ torna alla vittoria e lo fa in maniera dirompente. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono infatti imposti per 6-2 contro un che vede farsi sempre più in salita la strada che porta alla permanenza in . A Bergamo, al goal iniziale di Pasalic ha risposto Torregrossa. La Dea passa di nuovo avanti grazie a De Roon e da quel momento è assolo nerazzuro. Prima Malinovskyi e poi Zapata segnano le reti che valgono il poker già prima dell’intervallo. Nella ripresa, Pasalic va altre due volte in goal festeggiando la tripletta personale, mentre nelle battute finali è Spalek a rendere leggermente meno pesante il passivo per le Rondinelle.

IL TABELLINO

ATALANTA-BRESCIA 6-2

Marcatori: 2’ Pasalic (A), 8’ Torregrossa (B), 25’ De Roon (A), 28’ Malinovskyi (A), 30 Zapata (A), 55’ Pasalic (A), 58’ Pasalic (A), 83’ Spalek (B)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello (80’ Rossi); Sutalo, Caldara, Djimsiti (74’ Czyborra); Castagne (74’ Bellanova), De Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi (74’ Piccoli); Zapata (46’ Colley). All.: Gasperini

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Semprini, Chancellor, Mateju, Mangraviti; Dessena, Viviani (57’ Tonali), Bjarnason; Spalek; Torregrossa (61’ Ndoj), A. Donnarumma (67’ Aye). All.: Lopez

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno