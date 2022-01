Serie A, 23ª giornata: risultati e marcatori

VENERDI' 21 GENNAIO, ORE 20.45

VERONA-BOLOGNA 1-1

MARCATORI: 14’ Orsolini (B), 39’ Caprari (V), 85’ Kalinic (V)

Si è aperto con un successo del Verona contro il Bologna il 23° turno del campionato di Serie A. Al Bentegodi infatti gli scaligeri si sono imposti con un 2-1 in rimonta. Gara molto intensa con i padroni di casa che sono partiti meglio e che si sono resi pericolosi in due occasioni in apertura con Simeone, ma a passare in vantaggio al 14’ sono stati i felsinei con Orsolini che, approfittando di un errore di Gunter, con un sinistro al volo ha battuto Montipò. Sotto di una rete il Verona ha ripreso a spingere con costanza e, dopo un paio di occasioni non finalizziate, trova il pareggio al 39’ con Caprari che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Lazovic e trafigge Skorupski con uno splendido colpo di tacco. Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e la partita continua a giocarsi su buoni ritmi. Le occasioni migliori sono ancora quasi tutte confezionate dagli scaligeri che all’85’ trovano anche il goal del sorpasso: traversone dalla destra di Lasagna a premiare l’inserimento i Kalinic che, da poco entrato in campo, di testa insacca il pallone che vale il 2-1. Per gli uomini di Tudor si tratta della seconda vittoria consecutiva, mentre il Bologna incappa nel terzo ko di fila.

VERONA (3-4-2-1): Montipò 5.5; Casale 6, Gunter 5, Ceccherini 6; Faraoni 6, Ilic 6 (74’ Kalinic 7), Veloso 6 (63’ Tameze 6), Lazovic 6.5 (86’ Depaoli s.v.); Barak 6, Caprari 7.5 (86’ Bessa s.v.); Simeone 5 (63’ Lasagna 7). All. Tudor

BOLOGNA (3-5-1-1): Skorupski 6; Bonifazi 6 , Medel 6, Binks 5.5; Theate 5.5 (66’ Annan 6), Dominguez 6 (66’ Vignato 6), Svanberg 5.5, Soriano 6, Hickey 5.5 (87’ Falcinelli s.v.); Orsolini 7 (78’ Arnautovic s.v.); Sansone 5.5. All. Mihajlovic

Arbitro: Gariglio

Ammoniti: Skorupski (B), Simeone (V), Binks (B), Sansone (B), Gunter (V), Hickey (B)

L'articolo prosegue qui sotto

Espulsi: nessuno