Serie A 2022/2023, sarà un agosto caldissimo: subito quattro turni in due settimane

La Serie A deve ancora emettere i propri verdetti, ma è già arrivato il momento di pensare alla prossima stagione. La Lega Serie A ha infatti programmato le date per il campionato 2022/2023 che, come ovviamente preventivatile, sarà fortemente condizionato dai Mondiali che si disputeranno in Qatar.

I Campionati del Mondo del 2022 si disputeranno in autunno (si tratta di una prima volta assoluta), con inizio fissato il 21 novembre e l’atto finale che programmato per il 18 dicembre.

Come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’, i giocatori che prenderanno parte alla massima competizione calcistica dovranno essere liberati entro il 14 novembre e questo si tradurrà un una pausa invernale (subito dopo i Mondiali prenderà sarà il momento della sosta natalizia) quanto mai lunga.

Rispetto alla Serie A 2021/2022, si arriverà al 22 dicembre con quattro turni di ritardo. Il campionato riuscirà a spingersi fino alla quindicesima giornata e questo vuol dire che ci sarà praticamente un mese da recuperare.

Il calendario per la prossima stagione non è ancora ufficiale, ma c’è già una certezza: sarà compresso e con diversi impegni infrasettimanali.

Particolarmente ‘caldo’ sarà il mese di agosto, che proporrà subito molte sfide. La data per la Supercoppa Italiana è stata attualmente individuata nel 12 agosto e già due giorni dopo si partirà con il primo turno di campionato (con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per le squadre impegnate in Supercoppa).

Il 21 agosto andrà in scena il secondo turno, il terzo si giocherà il 28 ed il 31 il quarto. Quattro turni in tutto quindi nel giro di due settimane. Prima della prima sosta per gli impegni delle Nazionali, verrano poi disputate altre tre giornate tra il 4 ed il 18 settembre, mentre saranno cinque in programma quelle ad ottobre e tre quelle a novembre.

Le squadre di Serie A dovranno quindi affrontare un vero e proprio tour de force fin dall’avvio di stagione e nel 2023 si ripartirà prima dell’Epifania: si scenderà in campo per il quattordicesimo turno già il 4 gennaio.

Il girone di andata si chiuderà quindi il 15 gennaio e da lì in poi si andrà avanti a spron battuto fino al 4 giugno.

Un calendario che non lascia spazi e che andrà ad incrociarsi anche con quello della Coppa Italia e delle competizioni europee. Quest’ultime proporranno impegni molto ravvicinati nella prima fase, per poi avvicinarsi gradualmente ad un ritmo più tradizionale a partire da febbraio.

Quello che è certo è che le varie squadre dovranno farsi trovare pronte in anticipo rispetto al passato. I primi cinque turni racchiusi in appena venti giorni, rappresenteranno già un banco di prova importante per tutti.