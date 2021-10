Serie A, 10ª giornata: risultati e marcatori

Il 10° turno di Serie A si apre con il successo della Salernitana in rimonta a Venezia: decide Schiavone al 95'. 1-1 nel derby tra Spezia e Genoa.

MARTEDI' 26 OTTOBRE 18:30

SPEZIA-GENOA 1-1

MARCATORI: 66’ aut. Sirigu (S), 86’ rig. Criscito (G)

Si è chiusa sul risultato di parità la sfida che ha visto protagoniste Spezia e Genoa. Dopo un primo tempo molto bloccato e avaro di emozioni, al ‘Picco’ succede tutto nella ripresa. Padroni di casa più intraprendenti ad inizio secondo tempo e vicinissimi al goal al 58’ quando Gyasi, con un bel diagonale, supera Sirigu ma viene fermato dal palo. Lo Spezia riesce a sbloccare il risultato al 66’ quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Salcedo, la palla viene respinta dalla barriera e torna dalle parti di Colley che esplode un gran destro. La sfera e va sbattere contro il palo, ma nel tornare verso il centro dell’area carambola su Sirigu e poi varca la linea. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio, ma all’86’ è Criscito a trovare il goal del pareggio trasformando un rigore assegnato per fallo di Provedel su Caicedo.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 5.5; Ferrer 5.5, Hristov 6, Nikolau 6, Bastoni 6; Kovalenko 5.5, Maggiore 6.5; Strelec 5.5 (59’ Colley 7), Salcedo 6 (77’ Antiste 6), Gyasi 5.5; Nzola 5.5.

GENOA (4-3-3): Sirigu 6; Cambiaso 5.5 (46’ Biraschi 6), Vasquez 6, Masiello 5.5, Criscito 6.5; Behrami 6 (61’ Caicedo 6.5), Badelj 6 (75’ Galdames 6), Rovella 6.5; Ekuban 5 (46’ Sturaro 5.5), Destro 5.5, Kallon 5.5 (70’ Pandev 6).

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Bastoni (S), Biraschi (G), Kallon (G), Caicedo (G), Provedel (S), Masiello (G)

Espulsi: nessuno

MARTEDI' 26 OTTOBRE 18:30

VENEZIA-SALERNITANA 1-2

MARCATORI: 14' Aramu (V), 61' Bonazzoli (S), 95' Schiavone (S)

La Salernitana vince in rimonta allo stadio 'Pierluigi Penzo' e conquista tre punti preziosi nella corsa alla salvezza. Nello scontro diretto, anticipo della 10° giornata di Serie A, il Venezia di Zanetti sblocca il risultato al 14': Molinaro serve al centro Okereke, che fa il velo per l'accorrente Aramu. Il diagonale mancino batte Belec, che non può nulla. In avvio di ripresa, la Salernitana pareggia con Bonazzoli al 61' e resta in superiorità numerica dopo l'espulsione al 67' di Ampadu per un fallo su Ribery, lanciato a rete. La formazione di Colantuono completa la rimonta al 95' con Schiavone, entrato nella ripresa, che batte Romero e regala i tre punti ai campani.

VENEZIA (4-3-3): Romero 4; Mazzocchi 6, Caldara 6, Ceccaroni 6,5, Molinaro 6,5 (66' Haps 6); Kiyine 5,5 (56' Heymans 5), Crnigoj 6, Busio 5; Aramu 7 (46' Ampadu 4), Forte 5 (66' Henry 5), Okereke 6 (74' Svoboda 6).

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec 6; Zortea 6, Gyomber 6 (86' Gagliolo SV), Strandberg 6, Ranieri 6,5; Kastanos 6 (66' Schiavone 7), Di Tacchio 6,5, Obi 6 (76' Kechrida 6); Ribery 7,5; Bonazzoli 7 (76' Gondo 6), Djuric 6,5 (76' Simy 6).

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Busio (V), Bonazzoli (S), Mazzocchi (V), Di Tacchio (S), Zortea (S)

Espulsi: Ampadu (V)