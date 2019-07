Seri piace a Milan, Roma e Napoli: il Fulham chiede 25 milioni

Milan, Roma e Napoli interessate Jean Michael Seri, centrocampista del Fulham che piace anche al Galatasaray: gli inglesi fissano il prezzo.

Spunta un nuovo nome per il centrocampo di tre squadre italiane in questo calciomercato estivo: si tratta di Jean Michael Seri, mediano del che piace anche al . Corsa a quattro per il classe '91 con , e fortemente interessate.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il giocatore ivoriano è finito nella lista delle tre big italiane, che potrebbero dar vita a una vera e propria asta. Prelevato la scorsa estate dal , Seri sta prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare l' per tentare ancora una nuova avventura.

I rossoneri hanno virato sul centrocampista del Fulham dopo aver registrato l'ultimo rifiuto della Fiorentina per Veretout, che continua a essere corteggiato anche dalla Roma. Seri rappresenta il 'piano B' per le due società, ma anche il Napoli di Ancelotti ha mosso i primi passi e potrebbe complicare le mosse delle due dirette concorrenti.

Nel frattempo il club inglese ha fissato il prezzo a 25 milioni di euro nonostante una stagione complicata per il giocatore, che ha registrato 32 presenze e tre assist con prestazioni spesso altalenanti.