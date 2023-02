Serata da cancellare per Mbappé: sbaglia due rigori ed esce per infortunio

Il fuoriclasse francese del Paris Saint-Germain ha sbagliato due calci di rigore prima di lasciare il campo per infortunio al 20' del primo tempo.

Non è stata senza dubbio una notte memorabile per Kylian Mbappé. La sfida di Ligue 1 sul campo del Montpellier è durata appena 20 minuti per l’attaccante francese, giusto il tempo di fallire due calci di rigore e infortunarsi, prima di lasciare il campo.

L’incubo di Mbappé si chiama Benjamin Lecomte. Il portiere parigino classe 1991 in forza al Montpellier ha neutralizzato non una ma ben due volte i tentativi dagli undici metri di Mbappé.

Dopo la prima parata, il direttore di gara ha sancito la ripetizione dell’esecuzione poiché ha ritenuto che il portiere fosse oltre la linea di porta. Ma al secondo tiro, Lecomte si è superato nuovamente deviando il tiro di Mbappé sul palo.

A completare la serata nera l’infortunio di Mbappé, che al minuto 20 del primo tempo ha dato forfait ed è stato costretto a chiedere il cambio al suo allenatore Galtier: il tecnico del Paris Saint-Germain ha inserito Ekitike al suo posto.

Getty

Prosegue il periodo negativo, almeno in campionato di Mbappé, che nel nuovo anno solare non è ancora andato in goal: non convocato contro l’Angers, non è andato a segno contro Lens, Rennes, State Reims e stasera contro il Montpellier.

Il PSG ora tiene il fiato sospeso e aspetta novità sul fronte infortunio: le condizione di Mbappé saranno valutate per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero dell’asso francese.