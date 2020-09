Sensi accoglie Vidal all'Inter: "La competizione è normale"

Archiviata una prima stagione parecchio sfortunata, Stefano Sensi ora è pronto finalmente a prendersi l' per confermare quanto di buono fatto vedere solo a sprazzi finora.

Il centrocampista, intervistato da 'Sky Sport', è stato frenato soprattutto dagli infortuni ma adesso il problema sembra alle spalle.

Sensi poi sottolinea cosa è mancato l'anno scorso all'Inter per vincere qualcosa.

"L'anno scorso abbiamo fatto degli errori che abbiamo rivisto. Cercando di migliorarli quest'anno potremo fare grandi cose. Dobbiamo affrontare la stagione partita per partita perché è il campo che parla e dobbiamo lavorare su noi stessi. Ambizione è la parola che ci diciamo più spesso. E' quella che ti aiuta a migliorare, ti aiuta a non ripetere gli errori e a fare prestazioni migliori: se ognuno di noi ha l'ambizione potremo fare grandi cose".

"Avere tanti giocatori di spessore a centrocampo è un aiuto per la squadra e aumenta quella buona competizione che ci dev'essere in tutte le squadre. Bisogna esserci tutti, l'anno scorso siamo andati un po' in difficoltà. Non ci vogliamo porre degli obiettivi perché noi lavoriamo su noi stessi e cerchiamo di migliorarci".