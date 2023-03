Sempre meno spazio per Cancelo al Bayern, Salihamidzic: “Non si allena come avevamo previsto”

Joao Cancelo è stato utilizzato poco da Nagelsmann che invece gli preferisce Stanisic: “Capisco come si sente, diventerà importante in futuro”.

Quando lo scorso 31 gennaio è stato annunciato il suo trasferimento in prestito al Bayern, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dal club bavarese fosse stato un vero e proprio colpo di mercato. Joao Cancelo aveva deciso di trasferirsi in Germania per trovare più spazio, rilanciarsi ad alti livelli e diventare uno dei nuovi uomini di punta della squadra.

In realtà le cose non sono andate come previsto. L’esterno portoghese, che è ancora legato contrattualmente al Manchester City (in Inghilterra parlano di scarsissime possibilità che il Bayern lo riscatti), dopo essere stato schierato da titolare nelle sue prime tre partite di Bundesliga, ha drasticamente visto diminuire i minuti a disposizione a favore di Josip Stanisic.

Il talento croato nelle ultime settimane ha fatto suoi i galloni da titolare, tanto che è stato anche schierato dal 1’ da Nagelsmann nella delicatissima sfida con il PSG che ha decretato l’approdo nei quarti di Champions League.

In Germania c’è chi parla di un Cancelo ‘frustrato’ e intanto il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, si è congratulato con Stanisic per le sue prestazioni.

“Eccezionale. Sono molto contento per lui perché è tra l’altro un prodotto del nostro settore giovanile”

Salihamidzic ha anche spiegato perché Joao Cancelo sta giocando poco ultimamente.

“Negli ultimi tempi non si è allenato e non ha giocato come avevamo previsto. Parliamo regolarmente con lui e capisco come si sente, ma è un ottimo giocatore e diventerà importante per noi in futuro”.