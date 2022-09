Se l'Italia vince la Nations League si qualifica ai Mondiali?

Cosa succede se l'Italia vince il girone A di Nations League ed anche eventualmente la final four contro le altre capoliste della Lega A?

Dopo aver vinto gli Europei nel 2021 e fallito la qualificazione ai Mondiali tramite i playoff contro la Macedonia del Nord, l'Italia di Mancini affronta da qualche mese la terza edizione della Nations League, vinto nelle sue stagioni passate da Portogallo prima e Francia poi.

La fase a gironi della terza edizione di Nations League si giocherà tra fine settembre e inizio ottobre 2022, ad un mese e mezzo dai Mondiali di scena in Qatar. Ultime partite delle Nazionali dunque prima del grande spettacolo previsto tra novembre e dicembre.

L'ITALIA VINCE IL GIRONE DI NATIONS LEAGUE: QUALIFICATA AI MONDIALI?

No. Le gare dell'Italia contro Inghilterra, Germania ed Ungheria non influiranno. Il quadro delle squadre partecipanti ai Mondiali 2022 e in generale vincere il girone di Nations League non porta le squadre al massimo torneo internazionale.

Significa che anche la prossima edizione di Nations League non servirà per l'eventuale qualificazione ai Mondiali 2026, che di disputeranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Vincere i quattro gironi della Lega A di Nations League (l'Italia è nel gruppo A) porta solamente le quattro capoliste ad affrontarsi in un final-four per determinare la campionessa del torneo.

Oltre alla possibilità di giocare per la coppa, a cosa serve vincere i gironi di Nations League?

Essere inserita in un girone con meno squadre nelle prossime qualificazioni agli Europei.

Partecipazione ai playoff di qualificazione agli Europei qualora questa non sia avvenuta tramite i gironi

Ranking più alto e maggiori possibilità di incontrare un girone di qualificazione agevole per Mondiali o Europei

Qualora l'Italia vinca il girone A di Nations League avrà la possibilità di conquistare la coppa nel 2023: tra il 14 e il 18 giugno le quattro squadre vincitrici dei gruppi saranno divise in due semifinali. Le due vincenti giocheranno in gara unica per conquistare la terza edizione del torneo.