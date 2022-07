Scuffet può tornare in Serie A: più vicino l'approdo al Lecce

Reduce dall’esperienza all’APOEL a Cipro, Simone Scuffet potrebbe presto far ritorno in Serie A.

Simone Scuffet potrebbe presto tornare ad essere uno dei protagonisti della Serie A. L’estremo difensore che ad inizio carriera attirò su di sé le attenzioni di alcuni dei più importanti club europei, è uno degli obiettivi del Lecce per la sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, nelle ultime ore il club salentino ha fatto importanti passi in avanti verso tale direzione, incassando anche il ’sì’ del portiere ventiseienne.

Scuffet è attualmente legato al club cipriota dell’APOEL, con il quale ha giocato ventiquattro partite di campionato nella scorsa stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

Per lui il Lecce potrebbe rappresentare un’importante occasione per rilanciarsi, visto che la sua è stata una carriera condita da alti e bassi. Considerato da giovanissimo il vero erede di Buffon, non è mai in realtà riuscito ad esplodere definitivamente (famoso tra l’altro il suo ‘no’ all’Atletico Madrid), tanto che è riuscito a ritagliarsi spazio soprattutto in Serie B con le maglie di Como e Spezia.

Per lui, oltre a quella a Cipro, anche un’altra esperienza all’estero: quella durata sei mesi in Turchia con il Kasimpasa.