Scuffet resta all'estero: è ufficiale il passaggio ai rumeni del Cluj

Simone Scuffet proseguirà la sua carriera all'estero: dopo l'esperienza a Cipro, per il portiere si aprono le strade del Cluj in Romania.

Slitta ufficialmente il ritorno in Italia di Simone Scuffet, accostato in particolare al Lecce in sede di mercato: per il portiere cresciuto nelle giovanili dell'Udinese ci sarà un'altra esperienza al di là dei confini nazionali.

Dopo aver risolto il contratto con i ciprioti dell'APOEL a metà luglio, Scuffet si è accordato con il Cluj: a darne l'annuncio è stata proprio la società rumena, senza però rendere noti i dettagli del trasferimento come la durata del nuovo contratto.

Un trasferimento abbastanza a sorpresa, proprio quando sembrava tutto impostato alla perfezione per rivedere Scuffet all'opera tra i pali delle porte nostrane, che invece dovranno attendere ancora prima di poterlo riaccogliere.

L'ultima avventura italiana di Scuffet resta così quella della stagione 2020/2021, quando tornò all'Udinese dopo il prestito allo Spezia, impreziosito dalla promozione in Serie A conquistata dopo i playoff: per lui appena due presenze, una in campionato e un'altra in Coppa Italia, propedeutiche ad un addio effettivamente palesatosi con la cessione a titolo definitivo all'APOEL.