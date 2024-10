Scommesse Uefa Nations League: quote e pronostico di Olanda-Germania

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Olanda-Germania di Uefa Nations League

Le amichevoli sono un'ottima occasione per mettere alla prova le proprie abilità da scommettitori. Inoltre in occasione di tali match spesso i top bookmaker offrono alcuni dei migliori bonus scommesse per i nuovi clienti.

Questa sera il piatto forte del palinsesto di Uefa Nations League è senza dubbio la classicissima Olanda-Germania, match che per entrambi è un vero e proprio derby e che per l'economia del gruppo 1 Lega A ha un peso specifico molto particolare sia in vista playoff che in chiave retrocessione. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Amsterdam Arena. Nella nostra guida dedicata, invece, è possibile avere una panoramica sui bookmaker legali e sicuri in Italia.

Koeman è chiamato a ridare quantomeno dignità a una nazionale negli ultimi anni è uscita dal radar del calcio che conta mancando sia l'appuntamento con gli Europei che con Mondiali. L'esordio in Uefa Nations League è stato negativo ma non disastroso visto il ko per 2-1 in casa della Francia. Ora però tutti si attendono un gran match interno contro i rivali di sempre. Rosa al completo per gli orange: modulo 4-3-3 con Babel, Depay e Promes in attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

Match delicato per la Germania che dopo lo 0-0 contro la Francia nella prima di UNL ora si gioca molte delle chance di primato in uno stadio di certo non semplice. La squadra deve dimenticare il disastro di Russia 2018 ma è ovvio che mentalmente non è facile farlo. Rudiger, Haverts, Trapp, Goretzka e Reus infortunati. Modulo 4-2-3-1 con Werner prima punta.

Quote bet365: vittoria Olanda 3,30 - pareggio 3,60 - vittoria Germania 2,25 in un match da over 1,72 e goal 1,57. Olanda che ha un ottimo trend in casa visto che l'ultimo sconfitta interna risale a un anno e mezzo fa. Vista la particolarità della manifestazione proviamo il colpaccio dei padroni di casa per 2-1 con Depay primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter